Многие водители этого не знают: за что можно получить «неожиданный» штраф Раньше за эти нарушения ПДД штрафовали крайне редко, однако в 2023 году получить штраф стало гораздо проще

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За последние пару лет в ПДД и Кодексе об административных правонарушениях произошло немало изменений. Однако далеко не все водители о них знают. NEWS.ru выяснил, чего надо опасаться водителям на дороге и какие неожиданные штрафы в 2023 году можно получить.

Камеры начали штрафовать за переписку или разговор по телефону за рулем

Наказание за разговор по телефону за рулем без использования системы «свободные руки» существует много лет. Однако до недавнего времени ГИБДД за этот проступок наказывала крайне редко. И российские водители привыкли к тому, что во время движения можно не только разговаривать по телефону, но и писать сообщения. При этом многие уверены, что в последнем вообще нет ничего противозаконного: мол, переписка — это не разговор.

Между тем в ст. 12.36.1 КоАП сказано именно про «пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном». А это значит, что под запрет попадает не только разговор, но и переписка в мессенджерах, введение в поисковую строку навигатора адреса, просмотр видеоролика и так далее.

Но гораздо важнее другое. Несколько лет назад в России появились дорожные камеры, которые видят, как водитель говорит по телефону. И с каждым днем умных устройств становится все больше и больше. Если еще в 2021 году в Москве камеры ежемесячно ловили меньше 100 водителей, которые разговаривали по телефону, то в 2023 году речь идет уже о 20 тыс. штрафах в месяц. И это только в российской столице.

Наказание за разговор по телефону за рулем составляет 1,5 тыс. руб. Причем в день можно получить несколько штрафов — достаточно во время длительного разговора проехаться под несколькими камерами. Заплатить штраф можно с 50% скидкой.

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Штраф за ремень можно получить даже из-за пассажира

Правило, которое требует пристегиваться ремнем безопасности, существует несколько десятков лет. Однако только недавно ГИБДД получила эффективный «кнут», который заставил всех пристегиваться — речь снова о камерах на дорогах. Они научились выявлять водителей, которые едут без ремня безопасности: в 2023 году нарушители массово начали получать штрафные квитанции по почте. Один проезд под умной камерой без ремня — это 1 тыс. руб. А если камер на пути несколько, то и штрафов придет целая пачка.

Мало того, оштрафовать могут и в том случае, если водитель пристегнулся, а пассажир нет. Согласно ст. 12.16 КоАП водитель может получить штраф 1 тыс. руб. не только за «управление», но и за «перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности». Причем неважно, спереди они сидят или на втором ряду.

А если вы везете ребенка младше 12 лет без ремня, то штраф может быть уже 3 тыс. руб. (при этом малышей до 7 лет нужно перевозить обязательно в кресле).

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За выкидывание мусора можно лишишься машины

Выбрасывать мусор из автомобиля — некультурно. А с недавнего времени это еще и дорого. Дело в том, что в 2023 году в силу вступил закон, который позволяет с помощью дорожных камер наказывать водителей, которые выбрасывают мусор на дорогу или обочину.

Например, если мусор был выкинут из автомобиля, который принадлежит физическому лицу, то в первый раз оштрафуют на 10–15 тыс. руб., а при повторном нарушении в течение года на 20–30 тыс. руб. (ст. 8.2, ч. 3.1 и 3.2 КоАП). Но если речь идет о грузовике, который оформлен на юридическое лицо, то штраф будет 100–120 тыс. руб., а при повторном нарушении — 150–200 тыс. руб. И самое главное — у юридического лица возможна конфискация транспортного средства.

Штраф за наезд на газон даже одним колесом

Проблема с парковкой остро стоит во всех крупных городах. Однако это не означает, что можно спокойно парковаться на газоне. Единого наказания в России за это нарушение нет. Но, например, в Москве за парковку на газоне можно получить штраф 5 тыс. руб. (ст. 8.25 КоАП Москвы). И чтобы получить такой штраф, достаточно лишь одним колесом наехать на газон. А наказание для юридических лиц и вовсе составляет 300 тыс. рублей. Получить штраф за парковку на газоне тоже можно с камеры, которая, например, установлена на автомобиле ГИБДД.

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Увидел синюю разметку — готовься платить

1 марта 2023 года в России вступили в действия обновления ПДД, которые скорректировали многие разделы правил. В основном речь идет о небольших технических изменениях, однако кое-что появилось действительно новое. Например, синяя прерывистая разметка. Если вы ее встретите на дороге, то знайте — она говорит о том, что парковка в данном месте платная.

Если не заплатить за стоянку в синей зоне, то можно получить серьезный штраф: в Москве это 5 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 3 тыс. руб., а в других городах России обычно от 500 до 1500 руб.

Штраф за нарушение проезда железнодорожных путей вырос в пять раз

Не все водители привыкли к тому, что штраф за нарушение ПДД при проезде железнодорожных путей составляет не 1 тыс. руб., как несколько лет назад, а 5 тыс. руб. (ужесточение наказания произошло в 2021 году). И если раньше штраф можно было заплатить со скидкой 50% в течение первых 20 дней, то сейчас никаких льгот не предусмотрено.

Если же нарушение выявил инспектор ГИБДД, а не камеры, то суд может лишить водителя прав на 3–6 месяцев (а при повторном нарушении — уже на 1 год).

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Появились «направляющие островки безопасности»

Еще одно важное изменение ПДД, которое вступило в силу 1 марта 2023 года, связано с появлением термина «направляющий островок» — ранее в правилах использовалось словосочетание «островок безопасности». Направляющий островок придуман для создания «благоприятных условий разделения и слияния транспортных потоков» (обычно он похож на треугольник).

За парковку на таких островках можно получить штраф: 500 руб. (а в Москве или Санкт-Петербурге — 2,5 тыс. руб.). Однако при вынужденной остановке или при крайней необходимости заезжать на направляющие островки можно.

Временные знаки и камеры: почему надо быть внимательными

Согласно изменениям ПДД от 1 марта 2023 года, временными считаются не только знаки на желтом фоне, но и «обычные» знаки, которые установлены на переносных опорах. Однако гораздо важнее то, что с недавнего времени дорожные камеры стали настраивать на временные ограничения — например на скорость «40» или «20». И получить неожиданный штраф в таких местах в 2023 году стало гораздо проще.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Появился штраф за отсутствие техосмотра

Обязательный техосмотр в России отменен — его нужно теперь проходить только при проведении регистрационных действий в ГИБДД (например, при постановке машины на учет). Однако многие забывают, что после отмены техосмотра для физических лиц появился штраф за его отсутствие — 2 тыс. руб. Ведь техосмотр отменили только для физических лиц. А вот таксистам, юридическим лицам, владельцам автобусов и грузовиков техосмотр по-прежнему проходить надо.