Сотрудники ГИБДД задержали ребенка за рулем автомобиля в Улан-Удэ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Улан-Удэ 10-летний мальчик без спроса взял ключи от машины своей матери и поехал кататься на ней, после чего был задержан сотрудниками ГИБДД, сообщает «МК в Бурятии». Полицейские провели профилактическую беседу с ребенком и его законным представителем.

Автоинспекторы 3 апреля заметили автомобиль «Мазда» с выключенными световыми приборами на улице Сахьяновской. Полицейские потребовали от водителя остановиться, но он продолжил движение. В ходе преследования сотрудники ГИБДД увидели, что за рулем сидит ребенок, поэтому они решили не пугать его и не провоцировать и стали лишь сопровождать автомобиль. Мальчик не справился с управлением в районе Мясокомбинат и совершил наезд на столб. На место происшествия вызвали мать ребенка, а также инспектора по делам несовершеннолетних. Выяснилось, что ребенок взял ключи от машины, которую приобрели несколько дней назад, и поехал кататься на ней ночью.

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