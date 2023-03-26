Дачникам рассказали, как оспорить штраф за парковку на газоне Юрист Кудерко: штрафы за парковку на газоне дачникам можно и нужно оспаривать

Фото: Perry Mastrovito/imageBROKER.com/Global Look Press

Юрист Елена Кудерко заявила, что штрафы, которые приходят дачникам за парковку на газоне, можно и нужно оспаривать. Чаще всего административные наказания объясняются несовершенством планирования и зонирования, которые в свое время проводили муниципалитеты, подчеркнула она в беседе с ПРАЙМ.

Процесс разграничения земель дачных обществ, поселков и СНТ проходил в начале 2000-х одновременно с приватизацией участков. Каждый дачник, как мог, старался увеличить принадлежащую ему площадь, — пояснила эксперт.

По ее мнению, внутренние земли СНТ на тот момент оформлены не были, и это привело к смещению границ земель общего пользования. Они зачастую имеют замысловатую форму и сформированы по остаточному принципу. Некоторые земли под проездами муниципалитеты приняли на свой баланс для дальнейшего обустройства, но в итоге не все его провели, добавила Кудерко.

Следствием этого, считает она, стали штрафы автолюбителям от пяти до 30 тысяч рублей за парковку на газоне, хотя при этом машина стоит на дороге перед их домом и не заезжает на территорию собственного участка.

Такой штраф можно и нужно оспорить в том случае, если наличие «газона» визуально не очевидно, — уверена юрист.

По ее словам, для судебной жалобы в этом случает потребуется не только заявление с описанием факта, но и фотоматериал, который позволит судье наглядно убедиться в отсутствии «газона».

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, можно ли ставить туалет на даче рядом с забором соседей. Он уточнил, что это расстояние должно быть не менее двух метров.