В России сменится «хозяин» техосмотра автомобилей «Российская газета»: контроль над техосмотром в РФ планируют передать Росаккредитации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России контроль над техосмотром планируется передать от Российского союза автостраховщиков (РСА) Росаккредитации. Об этом сообщает «Российская газета». Причиной такого решения называется торговля заключениями техосмотра без прохождения непосредственно проверки автомобилей.

Проверка автомобилей на исправность всех систем меняет оператора. Предполагается, что аккредитовывать пункты техосмотра будет Росаккредитация, а не Российский союз автостраховщиков, как это было до сих пор, — говорится в материале издания.

Там также отметили, что за время работы РСА собрал базу данных, создал методики и технологии для проверки автомобилей, а также стал вести реестр пунктов техосмотра. Предполагается, что Росаккредитации придется базу данных перекупить.

Непосредственно в ведомстве отметили необходимость следить, чтобы на дороги страны выезжали только транспортные средства, действительно прошедшие процедуру технического осмотра. В этой связи Росаккредитация предложила модель использования цифровых инструментов контроля для анализа видеопотока с камер, установленных в пунктах техосмотра.

Отмечается также, что передача техосмотра в ведение новой структуры повлечет увеличение штатных должностей государственых служащих.

Ранее «Коммерсант» подсчитал, что процедура технического осмотра легковой машины с 1 января 2023 года подорожает в среднем на 57%. Цена ТО будет начинаться от 913 рублей для легковых машин — уточняется, что повышение стоимости обусловлено инфляцией.

Также стало известно, что ГИБДД начала применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров. Автоматические комплексы должны зафиксировать автомобиль в районе пункта техобслуживания, в противном случае речь может идти о фиктивной документации и аннулировании диагностической карты. Как сообщили в МВД, в 2022 году было аннулировано более 25 тысяч карт.