Военное возрождение Европы: чем грозят России Макрон, Шольц и Сунак

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Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал передать Киеву ракеты Scalp и «сотни бомб». Одновременно с ним канцлер Германии Шольц отметил, что удваивает поставки для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). А Польша выступила с заявлением: впервые с 1945 года на ее территории появятся немецкие войска для защиты восточного фланга НАТО. Пока демократы и республиканцы США спорят о финансировании Украины, Европа возрождает свою военную машину. Получится ли у нее и чем это грозит России — в материале NEWS.ru.

Что пообещал ВСУ Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду пообещал поставить Украине еще около 40 ракет Scalp и «несколько сотен бомб». В этом контексте он объявил об успехах военной промышленности, которые позволят отправлять Киеву больше продукции, в частности самоходные гаубицы Caesar. Глава республики отметил, что поставки начнутся «в реальном времени, сразу после их объявления». По его словам, Франция готова оказывать поддержу Киеву так долго, как это потребуется, в том числе продолжать обучение украинских солдат.

Фото: Geoff Lee/MOD/OGL v1.0/wikipedia/commons Tornado GR4 RAF несет под фюзеляжем две ракеты Storm Shadow

Кроме того, Макрон анонсировал в феврале свой новый визит в Киев. По словам французского лидера, он работает с Украиной над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности, которое должно быть подписано в ходе визита.

«Я сам поеду на Украину в феврале и объявлю о финализации этих текстов. Начнутся поставки снарядов, о которых я говорю», — добавил Макрон.

Как считает глава Франции, европейцам «придется в ближайшие недели и месяцы принять новые решения, чтобы не допустить победы России».

«Дать России победить будет означать, что правила международного порядка, которые мы определили, можно больше не соблюдать, — сказал Макрон. — Для наших балтийских, польских и румынских друзей жизнь станет невозможной, я не забываю также о Молдавии и кавказских государствах».

На сегодняшний день Париж передал Киеву только вооружений на €0,54 млрд. Первую партию ракет Scalp украинская армия получила еще прошлым летом. Scalp-EG — французская версия британской ракеты Storm Shadow. Она была разработана в 1990-е, разгоняется до более чем 1000 км/ч (0,8 Маха) и способна поражать цели на расстоянии до 500 км.

Что обещает ВСУ Германия

Одновременно с Макроном об увеличении военных поставок ВСУ почти вдвое объявила и Германия. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал выделить в этом году не €4 млрд, как планировалось ранее, а более €7 млрд. Так Германия станет главным после США поставщиком оружия Украине.

С начала специальной военной операции немцы уже предоставили €5,97 млрд: в 2022-м — €1,63 млрд, а в 2023-м — €4,34 млрд. На этом Берлин не собирается останавливаться. Шольц сообщил, что к 2027 году объем поставок оружия Киеву со стороны Берлина составит €17 млрд. Вместе с тем канцлер призвал к продолжению дипломатических усилий по урегулированию украинского конфликта.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press Олаф Шольц

Как Великобритания поможет ВСУ

В минувшую пятницу Киев уже подписал соглашение о гарантиях безопасности с Лондоном. В нем Великобритания обещает предоставлять Украине «всестороннюю помощь для защиты и восстановления территориальной целостности в ее международно признанных границах, восстановления экономики и защиты украинских граждан». Однако посылать собственных солдат она не обязуется.

Во время визита в Киев британский премьер-министр Риши Сунак объявил, что пакет военной помощи Украине составит 2,5 млрд фунтов стерлингов ($3,2 млрд), что на 200 млн фунтов больше, чем за предыдущие два года.

По меньшей мере 200 млн фунтов из общей суммы будут потрачены на закупку и производство «тысяч военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Украины, включая разведывательные, ударные и морские беспилотники большой дальности». Ожидается, что большая часть дронов будет производиться в самой Великобритании.

Какова позиция Варшавы

Президент Польши Анджей Дуда в среду назвал возникшую в западных странах усталость от конфликта на Украине «опасным феноменом, с которым следует бороться».

Фото: IMAGO/Global Look Press Анджей Дуда

В этих условиях Варшава решила дополнительно усилить восточный фланг НАТО. Замглавы Министерства иностранных дел Польши Анджей Шейна в интервью Rzeczpospolita анонсировал появление немецких военных на территории страны впервые после 1945 года. По его словам, Варшава приветствует любую помощь союзников. Сейчас в республике расквартированы лишь 10 тысяч солдат США.

Россия даст свой ответ на решение Польши впустить к себе немецкие войска, заявила в среду, 17 января, представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала размещение немецких военных «показателем стремления повысить напряженность в Европе».

«Это усиление активности военного потенциала НАТО рядом с границами России и Белоруссии. Подобное ведет к деградации архитектуры европейской безопасности. Без реакции России это согласие не останется», — пообещала Захарова.

Сможет ли Европа помогать ВСУ в одиночку

Как предположил военный эксперт Алексей Леонков, обещания лидеров ЕС направить Украине новые пакеты военной помощи, подписание соглашений о гарантиях безопасности Украине свидетельствует о том, что Вашингтон пытается постепенно дистанцироваться от Киева, отдавая его «на откуп» Европе. По мнению специалиста, США хотят снять с себя ответственность за возможный проигрыш в конфликте, переложив его на европейских партнеров, пишет РИА Новости.

В российском парламенте выдвигают иную версию — Штаты планируют переложить бремя финансовой помощи Украине на ЕС просто ради экономии денег.

«Они таким образом пытаются сделать Европу еще более зависимой от себя, а ЕС рискует стать американской пешкой на Украине, за счет которой Вашингтон будет продвигать свои амбиции гегемона», — высказал мнение в беседе с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Без участия ВПК США у Европы не хватит ресурсов снабжать ВСУ, считает ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров.

Фото: defense.gov

«Раскрутить военное производство очень сложно, учитывая, что у Франции много других проблем. У них принята программа по военному производству до 2030 года, на которую требуется 400 млрд евро. Откуда им брать дополнительные средства для помощи Украине — непонятно. У Франции государственный долг 3 трлн евро, маленький экономический рост. В стране повышаются цены. Без США, как говорится, оказывать военную помощь Украине у Франции, как и других европейских стран, кишка тонка», — считает собеседник NEWS.ru.

По оценке Федорова, Франция уже поставила Украине из вооружения все, что могла. «Сделала она это без всяких соглашений. Речь идет о крылатых ракетах Scalp, зенитно-ракетных комплексах Crotale, самоходно-артиллерийских установках и многом другом. Не поставляли они еще только самолеты и танки. Но французский танк Leclerc никому не нужен из-за сложного обслуживания», — пояснил эксперт.

Продолжат ли США снабжать ВСУ

Вашингтон продолжит снабжать Киев оружием, убежден военный эксперт, выпускник Высшей дипломатической академии Франции Александр Артамонов.

«Пока прекращается лишь расширенное бюджетное финансирование США, но вместо этого они будут выделять технику из арсеналов НАТО прямо со склада. Америка в никакой мере ни от чего не отказывается», — сказал Артамонов.

Он также уверен, что Европа вряд ли сможет поддержать Украину без США, хотя во Франции и Великобритании есть свои танковые заводы. «Европа развивает имеющиеся средства, чтобы встать на военные рельсы. Об этом говорил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он этим и занимается. Так что вот не будем легковерными», — заключил Артамонов.

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