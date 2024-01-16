Во Франции назвали мотивы Германии в войне с Россией Политик Филиппо: Германия заинтересована в войне с РФ для запугивания народа

Фото: Janine Schmitz/photothek.net/Global Look Press

Германия заинтересована в начале военных действий с Россией, чтобы навести страх среди своего народа, предположил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Как он написал на странице в Twitter (X), таким образом Берлин хочет избежать социального взрыва.

Война как отвлекающий маневр во избежание восстания народа против олигархии! Война как способ наведения страха, осадного положения, — считает Филиппо.

По мнению политика, беспорядки начнутся в феврале 2024 года, а достигнут пика в следующем году. Он считает, что это связано с взрывными социальными волнениями в ФРГ и других европейских странах. Филиппо назвал «крайне точным» военный план, который мог быть разработан бундесвером. Граждан Германии он призвал не поддаваться на провокации и стремиться к миру.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Германия готовится к войне между Россией и НАТО, которая может произойти летом 2025 года. По данным журналистов, секретный план разработан в бундесвере и с точностью до места и месяца описывает действия Запада и РФ. Их кульминацией назвали отправку сотен тысяч бойцов НАТО в зону боевых действий и «неизбежное начало войны» через 1,5 года.

Директор Центра стратегических коммуникаций Альянса Янис Сартс назвал «секретный документ» лишь сценарием учений. Министерство обороны Германии достоверность материала не подтвердило.