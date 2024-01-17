В МИД РФ объяснили значение соглашения Киева и Лондона по безопасности Захарова: соглашение с Лондоном не даст Киеву выйти из конфликта мирным путем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соглашение по гарантиям безопасности между Великобританией и Украиной говорит о том, что Киеву не дадут выйти из конфликта переговорным путем, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга 17 января. Более того, отметила она, этот документ является набором обещаний, которые не носят никакой юридически обязывающей силы.

Украинцам просто вручили завернутый в яркую обертку набор обещаний, в основном консультативной и советнической помощи, обставили все это красивыми заверениями поддержки Украины, которые не носят никакой юридически обязывающей силы, — пояснила Захарова.

Двусторонний договор в области безопасности Украина и Великобритания заключили 12 января. В Лондоне заявили, что соглашение может стать первым шагом в развитии «непоколебимого столетнего партнерства» Лондона и Киева.

Между тем, как считает первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, Украину обвели вокруг пальца. Если почитать текст договора, то станет ясно, что обязательства на себя берет только Украина, уточнил он. В частности, страна обещает предоставить Великобритании военную помощь в случае необходимости.

Там временем глава Министерства обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что 2024 год определит судьбу Украины. По его словам, почти половина населения планеты будет участвовать в выборах. Поэтому, уверен он, этот год станет «самым великим для демократии за всю историю».