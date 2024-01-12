Сунак и Зеленский подпишут двустороннее соглашение по безопасности

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Риши Сунак и Владимир Зеленский

Украина и Великобритания 12 января заключат двусторонний договор в области безопасности, следует из заявления правительства Соединенного Королевства. Подписание соглашения состоится во время визита премьер-министра Риши Сунака в Киев.

Премьер-министр и президент [Украины Владимир] Зеленский подпишут историческое двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности, — указано в заявлении.

Также в тексте говорится, что Британия будет первым государством из G7, которое заключит конкретный договор по безопасности с Украиной. В заявлении уточняется, что соглашение может стать первым шагом в развитии «непоколебимого столетнего партнерства» Лондона и Киева.

Так, речь идет об обмене разведывательной информацией, кооперации в оборонной промышленности, обучении медиков и военных и других сферах. Помимо этого, договор предусматривает быструю и долгосрочную помощь Украине в области обороны.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не имеет отношения к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года. Он назвал «российской пропагандой» информацию об этом.

При этом Джонсон вспомнил, что после встречи российских и украинских дипломатов в Турции он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда он выразил озабоченность возможностью заключения каких-либо соглашений между Москвой и Киевом, обещал помощь Лондона и призвал «просто воевать».