«Украину обвели вокруг пальца»: ГД о заключении договора Киева и Лондона Депутат Журавлев: Лондон обвел Киев вокруг пальца при подписании договора

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Риши Сунак и Владимир Зеленский

Украину обвели вокруг пальца, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Таким образом он прокомментировал подписание договора о гарантиях безопасности между Киевом и Лондоном. По словам депутата, если почитать текст договора, то станет ясно, что обязательства на себя берет только Украина. В частности, страна обещает предоставить Великобритании военную помощь в случае необходимости.

Украину просто в очередной раз обвели вокруг пальца. Киевский режим собственному населению представляет документ, подписанный Зеленским и Сунаком, как большую дипломатическую победу. Утверждается даже, что Великобритания дает Украине некие гарантии безопасности. Только вот в тексте, наоборот, обязательства берет на себя лишь украинская сторона, которая обещает предоставить Лондону в случае необходимости военную помощь, — объяснил Журавлев.

По словам депутата, удивительным является факт того, что Запад, подтолкнувший Украину к конфликту с Россией, умудряется «шарить по карманам» у Киева. Украинские власти при этом готовы подписывать все что угодно, позабыв о национальных интересах, добавил Журавлев.

Украина и Великобритания заключили двусторонний договор в области безопасности 12 января. В Лондоне заявили, что соглашение может стать первым шагом в развитии «непоколебимого столетнего партнерства» Лондона и Киева.