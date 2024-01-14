Байден начал угрожать республиканцам за отказ помогать Украине Байден пригрозил республиканцам расплатой за отказ финансировать Киев

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Джо Байден

Республиканцам в Конгрессе США придется расплатиться, если они не станут поддерживать Киев, сказал американский лидер Джо Байден, чьи слова цитирует Forth. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о дальнейшем финансировании Украины, при этом президент не объяснил, что имел в виду.

Если мои коллеги-республиканцы откажутся от финансирования Украины, им придется за это дорого заплатить, — заявил Байден.

Ранее пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом в настоящее время не готов говорить о возможности личного обсуждения президентом США Джо Байденом вопросов выделения дополнительной помощи Украине и ужесточения контроля на границе с Мексикой со спикером палаты представителей конгресса Майклом Джонсоном. При этом она подчеркнула, что глава государства регулярно контактирует с лидерами законодательного органа.

В октябре 2023 года администрация США направила в конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 году на сумму порядка $106 млрд для оказания помощи Израилю и Украине, а также противодействия Китаю и России, однако его дальнейшая судьба, а также судьба альтернативных законопроектов остаются под вопросом.

Ряд республиканцев в палате представителей и в сенате публично высказались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Джонсон неоднократно предупреждал о намерении увязать оказание помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В ноябре Джо Байден подписал закон о финансировании американского правительства, не предусматривающий выделение средств на поддержку Израиля и Украины.