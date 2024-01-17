Макрон объяснил свои опасения по поводу победы России на Украине Макрон: победа России на Украине подвергнет риску международный порядок

Победа России на Украине подвергнет риску международный порядок, правила которого больше не будут соблюдаться, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции. По его словам, которые приводит газета Le Figaro, это недопустимо для прибалтийских стран.

Позволить России победить — значит подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться. И это для наших прибалтийских друзей недопустимо, — сказал французский президент.

Ранее Макрон анонсировал новые поставки вооружений Украине. По его словам, Франция намерена передать Киеву 40 ракет SCALP и «сотни бомб». Поставки начнутся «в реальном времени, сразу после их объявления». Сделать это планируется в феврале во время визита в Киев. Также президент пообещал оказывать поддержку Киеву так долго, как это потребуется, в том числе продолжать обучение украинских солдат.

Между тем, считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров, визит Макрона в Киев повысит риск прямого конфликта НАТО и России в рамках СВО. Он отметил, что лидер Пятой республики по-прежнему хочет «наказать Россию и Путина». По его словам, курс французского лидера на конфронтацию с Россией лишает Париж права на посредничество в урегулировании украинского кризиса.