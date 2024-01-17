Европеист назвал проблемы Франции, забытые Макроном ради «наказания Путина» Европеист Федоров: Макрон забыл о здоровье французов ради идеи «наказать Путина»

Фото: Tang Ji/XinHua/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Лидер Франции Эммануэль Макрон забыл о главных проблемах страны ради идеи «наказать Путина», заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Политолог отметил, что, несмотря на антироссийский настрой СМИ Пятой республики, наибольшее внимание в государстве привлечено к реформе школьного образования, здравоохранению и мигрантам.

Позиция Макрона известна — он хочет «наказать Путина и Россию». На рейтинг Макрона его личный визит в Киев не сильно повлияет. Хотя во Франции большинство под влиянием пропаганды, продвигающей идею, что Украину обидели и ее нужно защищать от России, главными проблемами в стране считаются вопросы здравоохранения, госдолга, рост цен, реформы школьного образования, не говоря о мигрантах, — объяснил Федоров.

По его словам, курс руководителя Франции на конфронтацию с Россией лишает Париж право на посредничество в урегулировании украинского кризиса.

Ранее Макрон анонсировал новые поставки вооружений Украине и сообщил о намерении согласовать их в ходе своего визита в Киев в феврале. Он уточнил, что Париж намерен отправить 40 ракет SCALP и «сотни бомб». По словам главы Франции, поставки начнутся «в реальном времени, сразу после их объявления». Также он пообещал оказывать поддержку Киеву так долго, как это потребуется, в том числе продолжать обучение украинских солдат.

Макрон рассказал, что Франция и Украина намерены подписать соглашение о гарантиях безопасности в соответствии с обязательствами, данными после саммита НАТО в Вильнюсе. По его словам, работа над документом будет завершена в ближайшие недели.