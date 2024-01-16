В Польше призвали к осторожности по отношению к России Глава МО Польши призвал НАТО готовиться к любым сценариям в отношении России

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НАТО не следует исключать ни одного возможного сценария в отношении России, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает агентство PAP. По его словам, усиление наступления российских войск на Украине вызывает опасение.

Мы должны быть готовы к любому сценарию развития событий, — сказал министр.

Косиняк-Камыш добавил, что ситуация на украинском фронте очень серьезная и призвал продолжить процесс расширения и трансформации польской армии. По его словам, военный бюджет страны в этом году увеличится примерно на 20%.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов заявил, что Россия будет рассматривать взлеты истребителей F-16 с военных баз в Польше, Румынии и Словакии как участие этих стран — членов НАТО в конфликте на Украине. Дипломат подчеркивал, что эти действия вынудят Россию на ответные меры.

Британский аналитик Александр Меркурис в свою очередь заявил, что массированные российские удары по военным объектам на Украине шокировали НАТО. Он отметил, что страны Альянса передали Киеву свыше трети своих ракет и одни из лучших радаров для укрепления ПВО, тем не менее российские силы свели на нет все эти усилия.