Столтенберг: НАТО намерена сдерживать Россию

https://static.news.ru/photo/53379394-7e4c-11ea-aa9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

НАТО займётся сдерживанием России, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, Москва сохраняет военное присутствие вдоль границ НАТО и наращивает военное присутствие в Крыму, что недопустимо.

Столтенберг отметил, что альянс уже усилил своё военное присутствие в черноморском регионе, а также тесно работает Украиной и Грузией. Кроме того, НАТО будет помогать своим союзникам в борьбе с коронавирусом. Однако Россия не может ожидать поддержки, так как от неё не было таких запросов, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, российские ракетные комплексы «Искандер» являются большой проблемой НАТО, поскольку их местоположение даёт возможность поразить любые цели на территории европейских стран. Об этом заявил обозреватель американского издания National Interest.