Поддавки с террористами: чем взрывы в Кабуле угрожают Байдену

В условиях тотального кризиса американской программы эвакуации Кабул стал ареной атак группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Сокрушительная серия взрывов, произошедших в районе кабульского аэропорта, унесла жизни около 100 человек. В числе погибших — иностранцы. Ситуация потребовала от президента США Джо Байдена срочной корректировки повестки на ближайшие дни — вплоть до переноса встреч на высшем уровне. Опрошенные NEWS.ru эксперты утверждают, что ситуация вокруг терактов вряд ли ускорит процесс эвакуации из Афганистана, однако ожидаемо обострит межпартийную борьбу в США.

Первые сообщения о взрывах и многочисленных жертвах в афганской столице стали ошеломляющими для сотрудников Белого дома, рассказали Politico высокопоставленные американские источники, знакомые с обстановкой. В день трагедии Байден следил за происходящим в Ситуационной комнате. Ему пришлось перенести запланированную встречу с премьером Израиля Нафтали Беннетом и отменить удалённую конференцию с губернаторами. По словам одного из источников Politico, Белый дом также находился в постоянном контакте с людьми на местах, пытаясь выяснить, как смертоносные атаки могут повлиять на дедлайн вывода войск — 31 августа.

Уже сейчас очевидно, что форсировать процесс крайне сложно. Более того, некоторые страны — члены НАТО заявляют о неготовности вывезти всех подлежащих эвакуации людей к концу этого месяца. Британский министр обороны Бен Уоллес проинформировал, что будет от 800 до 1,1 тыс. афганцев, которых Соединённое Королевство не успеет забрать с собой. Он уточнил, что общее число эвакуированных с апреля жителей страны и без того должно превысить 10 тыс. человек, что, по его оценкам, «намного больше, чем изначально планировалось». В то же время министр указал на то, что в Афганистане останется около 100–150 граждан Великобритании, некоторые из которых сделают это по собственному желанию.

Поле битвы радикалов

Ответственность за сокрушительные нападения на мирных афганцев и американских военнослужащих взяло на себя ИГ. Группировка имеет собственные ячейки на территории Афганистана. Несмотря на предположения афганской элиты, она выступает идеологическим оппонентом талибов (члены движения «Талибан», запрещенного в РФ). Не исключено, что сами атаки были попыткой приверженцев самопровозглашённого «халифата» — на фоне сложившегося вакуума в сфере безопасности — напомнить о своём существовании. На этом фоне пришедшее к власти в Кабуле движение «Талибан» осудило произошедшее и дало обещание привлечь виновников к ответственности. Впрочем, пока что талибам мешает отсутствие чёткой структуры власти.

Существование этой проблемы признал накануне бывший посол Италии в Пакистане Стефано Понтекорво, который координирует гражданские операции по вывозу людей из Афганистана. Бывший дипломат заявил, что теракты в кабульском международном аэропорту пока что выглядят эпизодической акцией, однако допустил, что в ближайшее время столица «может стать полем битвы между ИГ и талибами». Он заявил, что талибам нужно время, чтобы восстановить структуру управления.

Наблюдатели допускают, что именно угроза со стороны ИГ может смягчить позицию международного сообщества в отношении смены власти в Афганистане. Есть предположения, что это даже стимулирует дискуссию о международном признании «Талибана», который остаётся единственным внутренним гарантом безопасности.

Заодно с террористами

Saifurahman Safi/Xinhua/Global Look Press Saifurahman Safi/Xinhua/Global Look Press

Отдельный вопрос — как трагедия, возникшая в обстоятельствах полного провала в вопросе эвакуации, повлияет на позиции Байдена. Ряд членов Республиканской партии уже призвали президента США к отставке, напомнив ему о его регулярных обещаниях решительно реагировать на гибель американских военнослужащих. Однако обе палаты конгресса в настоящее время контролируют однопартийцы Байдена, и инициировать по нему удар они попросту не захотят.

Пока что президентская команда пытается сместить акценты, избегая вопроса о том, кто будет нести ответственность за теракт.

Сегодня не время для политики, и мы ожидаем, чтобы каждый американец разделил нашу приверженность тому, чтобы найти этих террористов, где бы они ни были, сразиться с ними и ликвидировать их, — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя призывы оппозиции на Капитолийском холме.

Но число поводов для нападений на президента США растёт. Накануне появилась информация о том, что американские официальные лица настолько скоординировались в процессе эвакуации с талибами, что передали движению список имён тех, кто официально подлежит вывозу. Список мог спокойно «утечь» к другим радикальным организациям, говорят аналитики. В Белом доме отрицают правдивость этих сведений. Сами талибы уверяют, что не поддерживают афганцев, которые хотят покинуть страну.

Проверка компетенций

В разговоре с NEWS.ru директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона Ричард Вайц заявил, что ужасающие взрывы в Кабуле вряд ли приведут к каким-либо серьёзным изменениям в администрации Байдена или в американской политике по Афганистану.

Атака не изменила дату планируемого окончания американской эвакуации в аэропорту. В целом это также попросту укрепило существующие среди людей мнения относительно политики США в отношении Афганистана. Ричард Вайц директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона

В частности, по словам эксперта, трагедия укрепила убеждения тех, кто, например, как Байден, хочет, чтобы США ушли из Афганистана и ограничили такие кампании в будущем. Но в то же время, как говорит аналитик, нападения усилят мнение тех критиков администрации, которые считают её политику на афганском направлении ошибочной.

Как пояснил NEWS.ru, в свою очередь, старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин, нынешняя ситуация в Афганистане стала проверкой внешнеполитических компетенций Байдена.

Он ещё на выборах позиционировал себя как гуру в вопросах внешней политики. И сейчас ему предстоит доказать это. Для внутриполитической ситуации это означает новый виток борьбы между демократами и республиканцами. Те же республиканцы, которые начали войну в Афганистане 20 лет назад и на плечах которых лежат все последствия вывода войск в этой стране, не упускают возможности раскритиковать Байдена: некоторые даже призывают к импичменту. Павел Кошкин старший научный сотрудник Института США и Канады РАН старший научный сотрудник Института США и Канады РАН

Однако Байден, по словам исследователя, просто оказался в неблагоприятной̆ ситуации: в ненужном месте в ненужное время.