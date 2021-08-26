Вице-президент Афганистана рассказал о связях талибов с ИГ

Существуют доказательства, что у афганской ячейки террористической группировки ИГ («Исламское государство», запрещено в России) есть связи с боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом сообщил вице-президент Афганистана Амрулла Салех в Twitter.
Он заявил, что имеющиеся сведения
Два взрыва
Ответственность за атаку на аэропорт взяло на себя ИГ. Позже в аэропорту прозвучало ещё несколько взрывов, последние были контролируемыми: американские военные уничтожали боеприпасы.
Президент США Джо Байден, комментируя события, заявил, что отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам ИГ. Американский лидер заверил, то военные США выполнят свою миссию и проведут эвакуацию граждан из Афганистана.