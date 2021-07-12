Песков: террористы воспользовались хаосом в Афганистане

Россия решительно осуждает теракты в Кабуле и очень обеспокоена ситуацией в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, подтверждаются пессимистические прогнозы, что террористы (включая боевиков ИГ — организация запрещена в России) воспользуются возникшим в стране хаосом.

Очень печальные новости о большом количестве погибших. Это добавляет напряжённости в самом Афганистане. Опасность для всех велика. Конечно, это продолжает оставаться причиной для нашей серьёзной озабоченности, — сказал Песков.

В то же время он отметил, что Россия пока не планирует новых операций по вывозу людей из Кабула, дальнейшие планы будут зависеть от развития событий в этой стране.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной. В него войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.