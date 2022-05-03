Немецкая DZ Bank Group возобновила операции с российскими банками

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Вторая по величине банковская группа Германии DZ Bank Group возобновила операции с российскими банками, исключениями стали финансовые организации, находящиеся под западными санкциями, заявил член правления компании Томас Ульрих, слова которого приводит газета Handelsblatt. Он подчеркнул, что DZ Bank особенно осторожен с платежами в Россию.

После начала спецоперации России на Украине мы приостановили платёжные операции с российскими банками на три недели. Вот уже примерно в течение семи недель мы ведём приём платежей из России при условии отсутствия причастных к санкциям организаций или лиц. Каждый платёж оформляется отдельным чеком, — заявил он.

Ульрих также подчеркнул, что со Сбербанком платёжные операции больше не проводятся.

Санкции против Сбербанка уже ввели США, Великобритания наложила запрет на осуществление клиринговых платежей через свою финансовую систему. Кроме того, Вашингтон, Лондон и ЕС ввели персональные рестрикции против главы банка Германа Грефа.

7 апреля Сбербанк остановил все переводы в иностранной валюте за границу. Запрет действует как на переводы в отделениях банка, так и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», которое позже пропало из Google Play и исчезло из App Store. То же самое произошло и с приложением Альфа-Банка. В Google данные меры объяснили «законами о санкциях и соблюдением правил торговли».

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов тогда отметил, что санкции США в отношении российских банков являются прямым ударом по простым гражданам России. По его словам, такая политика показывает настоящие цели Белого дома.

В Альфа-Банке и «Сбере», в свою очередь, заверили, что рестрикции не окажут существенного влияния на работу и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введённым ограничениям.