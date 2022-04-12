Мобильное приложение Сбербанка удалили из App Store

Мобильное приложение Сбербанка на платформе iOS перестало быть доступным для скачивания и обновления в App Store из-за попадания банка под санкции. При этом, как сообщили в «Сбере», установленные ранее приложения работают, ограничений по их использованию нет. В банке отметили, что удалять установленные приложения не нужно.

Из-за введённых санкций мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store, — сказано в сообщении.

Как отметили в банке, возможность использования веб-версии «Сбербанк Онлайн» также остаётся.

Ранее США заявили о введении блокирующих санкций против Сбербанка и Альфа-Банка. Правительство считает, что таким образом «резко усилит финансовый удар».

Япония также ввела дополнительные санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из РФ. Под рестрикции попали Сбербанк и Альфа-Банк, чьи активы были заморожены. Причиной стала ситуация вокруг Украины.

С 7 апреля Сбербанк остановил все переводы в иностранной валюте за границу. Запрет действует как на переводы в отделениях банка, так и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». При этом рублёвые переводы за пределы РФ в отделениях банка доступны для граждан в обычном режиме.