Сбербанк прекратил все валютные переводы за рубеж

С 7 апреля Сбербанк остановил все переводы в иностранной валюте за границу. Об этом сообщил представитель кредитной организации, пишет РБК. Запрет действует, как на переводы в отделениях банка, так и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Такое решение принято в связи с вступлением в силу санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках, - сообщил представитель банка.

Он добавил, что переводы, которые оформлялись с 6 апреля вернутся на счета клиентов в полном объёме и вместе с комиссией. При этом рублёвые переводы за пределы РФ в отделениях банка доступны для граждан в обычном режиме.

Накануне в «Сбере» и Альфа-Банке рассказали, как финансовые организации будут работать под новыми санкциями. По мнению представителей компании, для обычных пользователей почти ничего не изменится.

Ранее США объявили о вводе полных блокирующих санкции против Сбербанка и Альфа-Банка. Об этом сообщил представитель администрации Соединённых Штатов. Кроме того, американские власти вводят запрет на новые инвестиции в экономику России.