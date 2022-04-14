Мобильное приложение Альфа-Банка удалили из App Store

Мобильное приложение «Альфа-банк» больше не доступно для скачивания и обновления на телефонах с платформой iOS, из-за санкций программа была удалена, сообщается в Telegram-канале банка. Однако пользователи Android пока такую возможность имеют.

В банке пояснили, что последняя версия приложения продолжит работать в прежнем режиме, но установить мобильный банк на новый айфон не получится.

Единственное неудобство: если вы случайно удалили приложение или его надо установить на другой айфон, сделать это временно не получится, — говорится в сообщении.

В случае, если пользователь потерял доступ к приложению, в качестве альтернативы банк предлагает входить в личный кабинет через официальный сайт Альфа-Банка. В перспективе банк надеется на скорое возвращение в магазин-приложений App Store.