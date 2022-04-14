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Общество

Мобильное приложение Альфа-Банка удалили из App Store

09:57, 15 апреля 2022
Мобильное приложение Альфа-Банка удалили из App Store
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Мобильное приложение «Альфа-банк» больше не доступно для скачивания и обновления на телефонах с платформой iOS, из-за санкций программа была удалена, сообщается в Telegram-канале банка. Однако пользователи Android пока такую возможность имеют.

В банке пояснили, что последняя версия приложения продолжит работать в прежнем режиме, но установить мобильный банк на новый айфон не получится.

Единственное неудобство: если вы случайно удалили приложение или его надо установить на другой айфон, сделать это временно не получится,говорится в сообщении.

В случае, если пользователь потерял доступ к приложению, в качестве альтернативы банк предлагает входить в личный кабинет через официальный сайт Альфа-Банка. В перспективе банк надеется на скорое возвращение в магазин-приложений App Store.

Мы туда ещё вернёмся! Надеемся, очень скоро, — добавили в банке.

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