Альфа-банк и Сбер рассказали, как будут работать под новыми санкциями

В Альфа-банке и Сбере рассказали, как финансовые организации будут работать под новыми санкциями. По мнению представителей компании, для обычных пользователей почти ничего не изменится.

Введённые санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введённым ограничениям. Опыт, ресурсы и экспертиза Сбера позволяют нам успешно работать в любых условиях, — сказано в Telegram-канале кредитора.

В Альфа-Банке также заверили, что справятся с новым пакетом санкций. Финорганизация только раньше боялась рестрикций, а теперь уверена в своей «работоспособности».

Против России уже ввели 8257 санкций. Раньше мы этого опасались, а сейчас — работаем как обычно, — отмечается в Telegram-канале Альфа-банка.

Организация заявила, что карты Visa, Mastercard и Мир в России по-прежнему обслуживаются без ограничений. Сервисы для юридических лиц также работают кв обычном режиме. Однако Альфа-банк отметил, что готов принимать и исполнять платежи в любой валюте, кроме доллара. Кроме того, финорганизация приостанавливает расчёты с контрагентами из Америки.

Ранее США заявили о введении блокирующих санкций против Сбербанка и Альфа-банка. Правительство считает, что таким образом «резко усилит финансовый удар».