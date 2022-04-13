Мобильное приложение Сбербанка удалили из Google Play

Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» больше не доступно для скачивания и обновления в Google Play на платформе Android из-за введённых в отношении банка санкций, сообщает РИА Новости. Как отметили в «Сбере», уже установленные приложения будут работать в прежнем режиме.

Пользователям, у которых нет доступа к «Сбербанк Онлайн», предложили входить в личный кабинет через официальный сайт. Сделать это можно в любом удобном браузере.

12 апреля приложение «Сбера» было удалено из App Store для смартфонов на платформе iOS. Владельцев айфонов предупредили, что удалять установленные приложения не нужно, они будут работать в полной мере и никаких ограничений по их использованию не предвидится.

Ранее власти США заявили введении блокирующих санкций в адрес Сбербанка и Альфа-Банка. Соответствующее заявление повлекло за собой стремительное падение акций Сбера в ходе торгов на Мосбирже 6 апреля. Таким образом Вашингтон намерен отрезать крупнейшие российские банки от сотрудничества в сфере бизнеса с США и заморозив все их активы, имеющие отношение к американской финансовой системе и союзников США.

Также 7 апреля Сбербанк запретил делать переводы в иностранной валюте за границу. При этом запрет действует как на переводы в отделениях банка, так и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Однако ограничения не коснутся переводов в рублях.