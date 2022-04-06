США введут блокирующие санкции против Сбербанка и запретят инвестиции в РФ

США вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка, об этом заявил 6 апреля представитель американской администрации высокого ранга, сообщает ТАСС. По данным торгов Мосбиржи, акции Сбербанка начали стремительно падать. Кроме того, американские власти вводят запрет на новые инвестиции в экономику России, добавил сотрудник администрации.

В сообщении отмечается, что Вашингтон этими действиям намерен вызвать серьёзные финансовые потрясения, тем самым отрезав крупнейшие российские банки и Центробанк от сотрудничества в сфере бизнеса с США и заморозив все её активы, имеющие отношения к американской финансовой системе и союзников США.

Сегодня мы резко усиливаем финансовый удар, вводя полные блокирующие санкции против крупнейшего финансового института России Сбербанка и ее крупнейшего частного банка Альфа-банка, — говорится в сообщении.

Акции Сбербанка по данным на 17:43 по мск продолжили падение на 5,05% до 146,1 рубля за штуку. По состоянию на 17:35 акции упали на 4,66%.

В пресс-службе Сбербанка заявили, что отделения банка продолжают работать в штатном режиме, и введение таких санкций особым образом не скажется на его дальнейшей работе.

В Альфа-банке сообщили, что банк продолжит работать в обычном режиме, однако добавили, что все расчёты с американскими контрагентами будут приостановлены.

В рамках американских санкций также будет введён запрет на новые инвестиции в экономику России. Отмечается, что США пытаются лишить Россию возможности доступа к долларам, чтобы та стала неспособна обслуживать внешний долг. Представитель Белого дома добавил, что президент США Джо Байден вскоре подпишет необходимые документы.

Сегодня мы в координации с Группой семи и ЕС объявляем о запрете на новые инвестиции в РФ <...> Без инвестиций со стороны нашего частного сектора президент России Владимир Путин лишится опыта и навыков, которые связаны с инвестициями, а последствия для нынешней «утечки мозгов» из РФ будут значительными, — добавил он.

В марте Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России в ответ на решение президента России о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. ЕС ввёл санкции против российских банков, среди которых Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Открытие», банк «Россия» и Промсвязьбанк. Под ограничения также попали и десятки российских компаний, в том числе РЖД, «Сухой», «Иркут» и «Туполев».

Власти ЕС также отключили от системы межбанковских платежей SWIFT российские банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Внутри страны эти банки смогут функционировать без ограничений.

15 марта ЕС ввёл в действие четвёртый пакет перcональных и экономических санкций из-за ситуации на Украине. Под ограничения попали ряд бизнесменов, в том числе Роман Абрамович, а также глава Первого канaла Константин Эрнст.

Также в рамках пакета санкций ЕС зaпретил экспорт в Россию автомобилей дорожe €50 тысяч (около 6 млн рублей), а также целого ряда предметов роскоши. Помимо этого, ЕС вводит ограничения на торговлю с Россией железом и сталью.