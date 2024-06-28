МИД РФ: мир начинает признавать «Талибан» реальной властью в Афганистане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Делегация представителей движения «Талибан»

Специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что международное сообщество начинает осознавать, что движение «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) является реальной властью в Афганистане. По словам дипломата, Россия осознала этот факт гораздо раньше, и лучше поздно, чем никогда, передает ТАСС.

Кроме того, Кабулов сообщил, что проведет переговоры с делегацией талибов в кулуарах инициированной генсеком Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем встречи по Афганистану, которая пройдет в Дохе 30 июня — 1 июля.

Наверняка. Мы и в кулуарах будем общаться, и в любых других удобных форматах, конечно, — сказал он.

Ранее В МИД России отказались назвать сроки исключения движения «Талибан» из списка запрещенных организаций. Как уточнил Кабулов, решение по этому поводу должен принять президент РФ Владимир Путин.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объявил, что Соединенные Штаты ни сегодня, ни в обозримом будущем не планируют признавать талибов. По его словам, Вашингтон не сможет рассматривать движение как официальное руководство Афганистана.