США отказались признавать движение «Талибан» Кирби: США не признают талибов законным правительством Афганистана

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Соединенные Штаты ни сегодня, ни в обозримом будущем не планируют признавать движение «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, Вашингтон не сможет рассматривать талибов как официальное руководство Афганистана.

Мы не в состоянии и не будем в состоянии признать «Талибан» официальным руководством Афганистана, — подчеркнул политик.

При этом возможное признание движения со стороны России «подало бы плохой сигнал другим», уточнил Кирби. Как отметил представитель Белого дома, талибы не выполнили ни одного из обязательств с момента как пришли к власти в Афганистане.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что Москве надо выстраивать отношения с «Талибаном». Для этого необходимо исходить из существующих реалий, обратил внимание глава государства. Россия учитывает мнение своих партнеров из Центральной Азии по вопросу признания движения, констатировал он.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов высказал мнение, что «Талибан» является единственной стабильной и легитимной властью в Афганистане, его признание можно назвать определенной победой российской дипломатии. США вскормили и поощряли талибов в 1960–1970-е годы для дестабилизации советских границ и смещения просоветского руководства в стране, напомнил депутат.