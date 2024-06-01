В МИД назвали условие снятия с «Талибана» статуса террористов В МИД РФ отказались назвать сроки исключения «Талибана» из списка запрещенных

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В МИД России отказались назвать сроки исключения движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), из списка запрещенных организаций, сообщает ТАСС. Как заявил специальный представитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии ведомства Замир Кабулов, решение по этому поводу должен принять президент России Владимир Путин.

Пока все сказано. Когда президент примет решение, тогда будем разговаривать, — заявил Кабулов.

Ранее Кабулов заявил, что Министерство иностранных дел и Минюст доложили президенту России Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключать из списка запрещенных организаций. По его словам, без этого будет преждевременно говорить о признании движения.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 28 мая заявил, что Москва близка к установлению полноформатных связей с талибами. По его мнению, восприятие «Талибана» в последние годы сильно изменилось. Если в начале ХХI века Россия считала талибов террористами, а американцев — партнерами в борьбе против экстремизма, то теперь все иначе, пояснил политик.