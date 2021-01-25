МИД РФ: Кремль готов обсудить отправку в ЦАР новых военных советников

https://static.news.ru/photo/f1f28222-5efd-11eb-bf89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти РФ готовы обсудить отправку в Центрально-Африканскую Республику (ЦАР) новых военных советников, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов. По словам дипломата, в ЦАР по-прежнему сложная обстановка.

Однако прошедшие в стране выборы должны позитивно повлиять на ситуацию в государстве и решить социально-экономические проблемы, отметил чиновник.

Это [вопрос о необходимости военных советников из РФ] оценивать должно избранное демократическим путём руководство ЦАР <...>. Если кто-то просит нас, представляя суверенную страну, будучи легитимным руководителем, то всегда такие обращения самым внимательным образом рассматриваются, — цитирует Богданова ТАСС.

В декабре 2020 года в МИД РФ заявили, что Москва отправила ещё 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии ЦАР. С подобной просьбой к Кремлю обратились власти африканской республики. Им понадобилась помощь в борьбе с незаконными вооружёнными формированиями.

Власти ЦАР обвинили в организации мятежа бывшего президента Франсуа Бозизе. Он правил страной с 2003 по 2013 год и запомнился репрессиями и убийствами политических оппонентов. В конце концов его свергла группировка «Селека», положив начало гражданской войне. В 2019 году президент Туадера позволил бежавшему из страны Бозизе вернуться на родину, но Конституционный суд не допустил его к выборам. Восстание «Коалиции патриотов за перемены» официальный Банги считает попыткой Бозизе прийти к власти силовым путём.

Ранее NEWS.ru сообщал, что действия США и их союзников на Ближнем Востоке приводят к тяжёлым последствиям для стран региона. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.