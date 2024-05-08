Какие страны отмечают День Победы 9 Мая: без парадов и георгиевских лент

Фото: Zuma/TASS

Солдаты Красной Армии поднимают Знамя Победы над Рейхстагом, Берлин, Германия, 1945 год; фотография советского военного фотокорреспондента Евгения Халдея

День Победы отмечают 9 мая не только в России. Эта дата остается официальным праздником в большинстве государств на постсоветском пространстве, а также за его пределами. Правда, в некоторых из них звучат призывы о переносе торжеств на 8 мая — на европейский манер, а также вводятся запреты на использование символики, связанной с РФ. NEWS.ru рассказывает, какие государства остаются лояльны к традициям этого праздника и почему другие пытаются от него дистанцироваться.

Белоруссия

В Белоруссии День Победы — государственный праздник, в рамках которого, как и в России, проходят многочисленные памятные акции, а в круглые даты — и парады. Местные жители устраивают шествие «Бессмертного полка», однако в 2023 году в некоторых городах, включая Минск, его отменили. Тем не менее на площади Победы в столице прошла торжественная акция «Беларусь помнит», участие в которой принял президент страны Александр Лукашенко. В этот раз в белорусской столице будет открыто порядка десяти тематических площадок с полевыми кухнями, выставками и концертами. В конце дня состоится праздничный салют.

Символы Дня Победы в Белоруссии отличны от тех, что существуют в России. В 2018 году в стране предложили запретить георгиевскую ленту — такая петиция распространилась в социальных сетях. Минобороны республики раскритиковало эту идею. Сегодня ее ношение не запрещено, но официально используется лента в зелено-красных цветах с отсылкой к государственному флагу.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Парад, посвященный 75-летию Победы, в Минске

Молдавия

Летом 2023 года правительство Молдавии одобрило законопроект, предусматривающий перенос Дня Победы на 8 мая и его переименование в День поминовения и примирения. Парламент пока окончательно не утвердил эту инициативу, которая была крайне негативно воспринята обществом.

27 апреля президент страны Майя Санду призвала жителей Кишинева 9 мая отпраздновать День Европы, учрежденный в 2017 году. Под торжественные мероприятия власти заняли главную городскую площадь, которая ранее была забронирована организаторами традиционного марша в честь Дня Победы. Председатель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович сообщил СМИ, что марш состоится в любом случае. Кроме того, власти потребовали от организаторов праздничного автопробега изменить его маршрут — он также пролегал через главную площадь Кишинева.

По мнению Алексея Мартынова, политолога и доцента Финансового университета при правительстве РФ, негативная реакция общественности не помешает Кишиневу перенести День Победы.

«Не думаю, что Кишинев чего-то побоится. Санду давно агитирует за европейский формат. Как известно, День Победы в Европе отмечают 8 мая, а 9-го — День Европы. Поэтому, исходя из тренда, который навязывают всей стране, власти будут настаивать на таком же варианте», — считает он.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Парад, посвященный 75-летию Победы, в Минске

Грузия

Проевропейские оппозиционные партии в Грузии тоже пытаются добиться переноса Дня Победы над фашизмом на 8 мая, но парламентское большинство отклоняет такие инициативы. Этот день в стране официально считается выходным. В парке Ваке в Тбилиси ежегодно проходят памятные мероприятия: собираются ветераны, играет духовой оркестр, горожане приносят к мемориалу цветы.

Однако использование георгиевской ленты в Грузии уже несколько лет находится под негласным запретом. В то же время «Бессмертный полк» остается официальным мероприятием, которое собирает сотни участников.

Азербайджан

Азербайджан в годы Великой Отечественной войны понес большие потери — из 600 тысяч призванных на службу в Красную армию погибли порядка 300 тысяч. По всей стране установлены мемориальные доски и памятники в их честь, а власти продолжают чтить традиции Дня Победы. В республике 9 мая проходят памятные акции. В прошлом году ветераны, представители дипломатического корпуса и общественности собрались у мемориального комплекса «Братские могилы» в Баку, возложив к нему венки и цветы.

В этом году посольство РФ в Азербайджане совместно с соотечественниками и активистами провело мемориальную акцию «Субботник Памяти» на Ясамальском воинском кладбище, где покоятся 525 советских воинов — участников обороны Кавказа. В ее рамках была приведена в порядок территория воинского захоронения. В течение года планируется провести и другие реставрационные работы на объекте.

Фото: Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости Участники церемонии возложения цветов у Мемориала воинской славы в Баку в 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне

Армения

Армения также понесла крупные потери в годы ВОВ. В советскую армию мобилизовали более 300 тысяч уроженцев Армянской ССР, еще 200 тысяч этнических армян призвали из других советских республик. С фронта не вернулись более 200 тысяч человек — 1/7 населения страны.

В честь Дня Победы в республике устраивают парады и праздничные шествия, памятные акции и минуту молчания. Посольство России в Армении сообщило, что в этом году в Ереване состоится акция «Бессмертный полк». Ее участники пройдут с фотографиями своих родных, погибших на войне, к Вечному огню у мемориального комплекса «Мать Армения» в Парке Победы.

Киргизия

Жители Киргизии в День Победы обычно выходят на торжественные митинги, в крупных городах проводят акцию «Бессмертный полк», к которой присоединяются десятки тысяч человек. Впрочем, в 2024 году МВД республики объявило о ее отмене: в ведомстве связали это с «угрозой общественной безопасности». На площади Победы традиционно проходит официальная церемония возложения венков к Вечному огню с участием руководства страны и представителей дипломатического корпуса.

Военные парады в День Победы в Бишкеке не проводятся с 2019 года. Минобороны Киргизии сообщило, что в текущем году в планах у властей — митинг-реквием, который завершится маршем личного состава частей Бишкекского гарнизона. Георгиевская лента официально не запрещена, но три года назад власти ввели альтернативную красно-желтую ленточку.

Фото: IGOR KOVALENKO/EPA/TASS Акция «Бессмертный полк» в Бишкеке

Узбекистан

В 1999 году экс-президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ, согласно которому 9 мая в стране отмечается День памяти и почестей. В его рамках ежегодно проводится акция «Бессмертный полк» — она собирает тысячи участников. Кроме того, посольство России устраивает раздачу георгиевских лент всем желающим. При этом с 2015 года в республике действует негласный запрет на их ношение. Он не предусматривает каких-либо санкций, но Минобороны призывает граждан носить ленты в цветах узбекского флага.

Казахстан

Несмотря на то, что День Победы в Казахстане — государственный праздник и официальный выходной, в последние годы местные власти постепенно отходят от традиций, связанных с этой датой. В 2022 году в Алма-Ате вместо «Бессмертного полка» прошла акция «Батырларга тагзым» («Поклонимся героям»). Организаторы мероприятия призвали горожан не использовать «провоцирующую символику» — под ней подразумевались в том числе красные флаги и георгиевские ленты.

В беседе с NEWS.ru директор Центра политического анализа Павел Данилин выразил мнение, что такое активное противодействие некоторых стран атрибутам, связанным с Россией, продиктовано слабостью.

«Они боятся того, что великая русская история и сильнейший инструмент мягкой силы России — русский язык — будут перетягивать к себе людей, которые видят несостоятельность их собственных государственных проектов. При этом у некоторых стран, таких как Казахстан, многовековая история. Но запреты идут от собственной слабости и неуверенности», — пояснил он.

Кроме того, власти Казахстана пятый год подряд отменяют военный парад в столице страны. В 2021–2022 годах он не состоялся из-за пандемии, а в последующие — ради экономии бюджетных средств. «Приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана», — пояснило Минобороны страны в апреле 2024-го. Тем не менее парад намерены провести власти города Байконыр, который является частью комплекса «Байконур», переданного в аренду России до 2050 года. Президент республики Касым-Жомарт Токаев также поручил начать подготовку к 80-летию Победы в 2025 году.

Фото: Дмитрий Караман/ТАСС Участники праздничных мероприятий у Вечного огня в день 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне

Таджикистан

Празднование Дня Победы в Таджикистане мало чем отличается от традиций в других странах Средней Азии и в России. Важнейшими атрибутами этой даты остаются шествие «Бессмертного полка» и другие торжественные мероприятия — самые крупные из них проходят в Душанбе. При содействии посольства РФ также проходит акция «Георгиевская ленточка».

В апреле 2024 года в республике в шестой раз прошел «Диктант Победы», который написали более 2000 человек. 8 мая в столице Таджикистана официально откроют мемориальный комплекс в парке Победы, а 9-го числа планируются различные культурно-просветительские мероприятия и церемония возложения венков. В ней примет участие президент Эмомали Рахмон. Пресс-секретарь Минобороны республики Фаридун Махмадалиев сообщил, что парада в честь Дня Победы в этом году не будет. Пройдет ли «Бессмертный полк», пока неизвестно.

Туркменистан

Торжества по случаю Дня Победы в Туркменистане начинаются за несколько дней до 9 Мая. В честь ветеранов по традиции устраивают масштабные празднования, им, как и вдовам погибших воинов, вручают ценные подарки. Основные мероприятия проходят у мемориала Halk hakydasy («Народная память»), куда первые лица государства и рядовые граждане приходят, чтобы возложить цветы и венки. Во всех регионах республики проходят праздничные концерты, а в конце дня над Ашхабадом устраивают красочный фейерверк.

3 мая президент страны Сердар Бердымухамедов дал указания по организации торжеств, а 6-го в Ашхабаде открылась выставка «Вернисаж Музея Победы». Она включает в себя коллекцию из 40 картин, отражающих разные страницы истории ВОВ, в том числе написанных фронтовиками.

Сербия

9 мая в Сербии проходит День Победы над фашизмом, признанный государственным праздником. В годы оккупации страна потеряла около 1,7 млн человек, а при освобождении Югославии пали около 8000 советских солдат.

С 2015 года в стране устраивают акцию «Бессмертный полк», которая собирает молодежь, общественников, членов организаций российских соотечественников. В 2024 году в стране также состоится акция «Стена памяти», в рамках которой все желающие смогут разместить на специальных площадках портреты своих родственников — ветеранов ВОВ. В конце апреля в Белграде прошла акция «Диктант Победы» — в этом году задания были посвящены 80-летию освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады, выходу Красной армии к границам Советского Союза, юбилеям писателей-фронтовиков и другим темам.

Фото: Павел Бушуев/ТАСС Сербия. Белград. Участники акции памяти «Бессмертный полк» во время шествия в День Победы

Босния и Герцеговина

Власти Боснии и Герцеговины (БиГ) называют республику родиной антифашистского партизанского движения на Западных Балканах. В крупных городах страны 9 мая проходят торжественные мероприятия с участием первых лиц государства и дипломатов, а также праздничные концерты.

Чтит праздник и Республика Сербская — энтитет в составе БиГ. В прошлом году в столице автономии Баня-Лука в очередной раз состоялось шествие «Бессмертного полка». Его возглавил президент республики Милорад Додик.

Черногория

В Черногории 9 мая проходят не только торжественные церемонии с возложением цветов к памятникам и солдатским захоронениям, но и фестивали молодежи и студентов под европейскими флагами, а также спортивные мероприятия.

В республике при поддержке русской диаспоры также проходит акция «Бессмертный полк». Впервые Черногория присоединилась к ней в 2016 году. В 2023-м в шествии в городе Беране принял участие посол России Владислав Масленников, который вместе с остальными участниками мероприятия возложил цветы к памятнику маршалу Жукову.

Северная Македония

Северная Македония, как и другие балканские страны, отмечает День Победы, устраивая праздничные концерты и торжественные церемонии. Кроме того, ранее представители македонских властей посещали Парад Победы в Москве 9 мая. Однако в 2022 году руководство республики выступило с осуждением спецоперации России на Украине. После этого глава МИД Македонии Буяр Османи призвал местные органы власти не участвовать в мероприятиях ко Дню Победы, которые организуются посольством РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие несут флаги и Знамя Победы во время парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве

Израиль

В Израиле в 2017 году был принят закон о праздновании Дня Победы над нацистской Германией. До этого 9 мая в стране было обычным рабочим днем. На территории страны в этот день проходят парады, митинги, концерты и уроки мужества для школьников.

При этом израильские власти вполне однозначно подходят к празднованию Дня Победы именно 9 мая. В апреле 2022 года посол страны в Москве Александр Бен Цви заявил, что переносить дату празднования на 8 мая, как это делают некоторые государства, не планируется. «В Израиле живут много ветеранов, которые ждут этот день, который они празднуют. Для них это очень эмоциональный день. 9 Мая всегда отмечалось в Израиле и всегда будет отмечаться», — сказал он.

Помимо торжеств и шествия «Бессмертного полка», в Израиле с 2016 года устраивают большой автомотопробег по всей территории страны. Протяженность маршрута составляет более 500 км. В этом году акция состоялась 3 мая: участники выехали из самого северного города Метула и добрались до самой южной точки страны в Эйлате на побережье Красного моря. На пути колонна делала остановки, чтобы к ней могли присоединиться новые участники.

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