Казахстан пятый год подряд не будет проводить парад в День Победы

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Казахстан не планирует проводить в этом году военный парад, посвященный Дню Победы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики. Это, в частности, связано с экономией средств, пояснили в ведомстве.

Проведение военного парада в Казахстане в 2024 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана, — отметили в министерстве.

В 2022 и 2023 годах в Казахстане также не организовывали военный парад в честь Дня Победы ради экономии средств. При этом власти устраивали памятные мероприятия и поздравляли ветеранов. В 2021-м и 2020-м шествия не было из-за пандемии коронавируса.

В конце марта министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве будут участвовать свыше девяти тысяч военных. Также, по его словам, в мероприятии будет задействована авиация. Отмечается, что в состав пешей колонны включены также расчеты участников специальной военной операции. Всего парады в этом году пройдут в 28 городах страны.