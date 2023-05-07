Тель-Авив, Париж, Берлин: как проходят шествия «Бессмертного полка» в мире Где разрешат и где запретят памятные акции в честь Дня Победы

Фото: Кристина Афанасьева/РИА Новости

Участники акции «Бессмертный полк» в Париже

В мире сохраняется высокий интерес к акции «Бессмертный полк», сообщила сопредседатель центрального штаба движения, депутат Госдумы Елена Цунаева. В 2023 году на акцию во многих городах мира намерены выйти не только русскоязычные граждане, но и представители местных антифашистских организаций. Наиболее враждебно к памятному мероприятию отнеслись в бывших советских республиках Балтии, тогда как во многих других странах Европы у властей к «Бессмертному полку» вопросов почти не возникало. Где и как готовятся к шествиям, в каких странах их полностью запретили, а в каких разрешили, но с ограничениями, — в материале NEWS.ru.

В Аргентине русские и украинцы идут вместе

6 мая акция «Бессмертный полк» прошла в Тель-Авиве. Ее участники, собравшиеся в парке имени Менахема Бегина, принесли с собой фотографии родственников, которые сражались на фронте, флаги России и Израиля, знамена Победы.

В этот же день акция «Бессмертный полк» состоялась в нескольких городах Аргентины, сообщила NEWS.ru одна из активисток мероприятия, директор Русского центра Университета Буэнос-Айреса Сильвана Ярмолюк.

«Шествия прошли в столице Буэнос-Айресе и ещё в семи городах: Обера, Росарио, Мар-дель-Плата, Парана, Барилоче, Комодоро-Ривадавия, Ушуая. Организатором выступает Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) Аргентины», — добавила собеседница NEWS.ru.

По словам Ярмолюк, шествия прошли на площадях, где установлены памятники павшим аргентинским солдатам.

«В Аргентине нет особых проблем с „Бессмертным полком“ — страна нейтральна по отношению к СВО на территории Украины. Разрешение властей получено. Но мы всё равно действуем аккуратно — не хотим проблем. Как правило, в Буэнос-Айресе собирается около трёхсот человек. Акцию мы проводим с 2014 года», — добавила Ярмолюк.

Она уточнила, что на акцию собираются потомки и выходцы из всех бывших советских республик: «На наших мероприятиях даже русские и украинцы идут вместе».

Фото: Бессмертный полк Участники акции «Бессмертный полк» в Аргентине

Организаторы «Бессмертного полка» в Испании получали угрозы

На 7 мая шествие намечено в Мадриде, куда приедут люди из других городов страны. Сбор — у железнодорожного вокзала Аточа. Маршрут им будет объявлен в самый последний момент — в целях безопасности, рассказал NEWS.ru координатор «Бессмертного полка» в Мадриде Роман Демьян. Он отметил, что организаторы уже стали получать угрозы.

«Шествие всё равно пройдёт 7 мая, в выходной день. Заявлено пять тысяч человек, в их числе — участники антифашистских испанских общественных организаций. Здесь хорошо помнят, что в Великую Отечественную войну на стороне СССР воевало около 800 испанцев — они были первыми иностранцами, влившимися в ряды Красной армии в самом начале войны. Особенно прославились испанские военные лётчики», — рассказал мадридский общественный деятель.

По словам Демьяна, в акции планируется участие и выступление внуков тех испанских военных. Шествие по центру Мадрида будут охранять полицейские и службы безопасности испанских общественных организаций. «Уровень русофобии в Испании зашкаливает, поэтому без поддержки испанских соратников нам было бы невозможно провести эту акцию, — утверждает Роман Демьян. — Но власти всегда её разрешали. Решение здесь принимается на двух уровнях: правительственном и городских властей. Вторые регламентируют сам процесс — маршрут, уровень громкости музыки и остальное».

Демьян рассказал, что в нынешнем году посольство Украины пыталось добиться от местных властей запрета на проведение акции. По его словам, во время прошлогоднего шествия на автобусах подвезли граждан Украины и тех россиян, которые «не поддерживают СВО».

«Полиция и службы безопасности нас тогда разделили, чтобы избежать беспорядков, которые пытались организовать подъехавшие люди. Не исключаю, что аналогичные попытки оппоненты предпримут и на этот раз, но мы не поддадимся на провокации. Помимо полиции за порядком будет следить наша общественная служба безопасности», — говорит мадридский собеседник NEWS.ru.

Фото: Бессмертный полк «Бессмертный полк» в Испании всегда проходил с размахом

В Германии в полиции будут русскоязычные смотрящие

В Германии шествия «Бессмертного полка» состоятся — как и в прошлом году. Накануне полиция немецких городов стала одна за другой выдавать разрешения. Как подтвердил NEWS.ru представитель Cовета российских соотечественников, до сих пор не было ни одного отказа. В этом году «Бессмертные полки» пройдут 7 мая во Франкфурте и Кельне, 8 мая — в Киле, 9 мая — в Аугсбурге, Гамбурге, Мюнхене, Саарбрюкене и в самом Берлине.

«Особенность акции в Германии в том, что это инициатива простых людей. Никакие общественные организации процессом не управляют, люди сами созваниваются, общаются в соцсетях, выбирают место. Инициативные группы подают заявки в органы местной власти», — рассказал собеседник NEWS.ru, пожелавший сохранить анонимность.

По его словам, в Берлине, как правило, собирается около трёх тысяч участников, в других городах — примерно по пятьсот человек. Требования и рекомендации властей в каждом городе разные. Согласно распоряжению берлинской полиции в 2023 году в столице разрешено проносить портреты своих родных, приближавших Победу, цветы. Запрещены символы V и Z в любом виде, георгиевская лента, любые флаги и знамена, а также все виды военной формы и ее элементы (например, пилотки).

Накануне полиция Берлина подтвердила действовавший и в 2022 году запрет на флаги России возле главных мемориалов (аналогичный запрет на флаги Украины во избежание конфликтов в последний момент был отменен). Соответственно, он коснется и участников «Бессмертного полка», которые собираются возложить цветы в Тиргартене.

При этом во Франкфурте запретов на флаги РФ нет — это подтвердила NEWS.ru координатор местного движения Лилия Трубицына. «Разрешены флаги России, Советского Союза, а также Знамя Победы. Запреты нам оставили все с прошлого года — на георгиевскую ленту, буквы Z и V, ношение военной формы. Примечательная особенность этого года: в полицейском пикете, который готовится нас сопровождать, будут люди, владеющие русским языком, и они будут следить за лозунгами и текстами песен, исполняемых на мероприятии», — рассказала координатор во Франкфурте.

По словам Лилии Трубицыной, на шествии в деловой столице ФРГ, которое стартует 7 мая в 11 утра, ожидается примерно 600–700 человек. «В прошлом году было около тысячи, но в этом году обещают дожди в воскресенье, соответственно, часть народу не придет», — пояснила координатор.

Фото: «Бессмертный полк» в Франкфурте-на-Майне «Бессмертный полк» во Франкфурте проходил в прошлом году, пройдет и в этом

В Париже к шествию примкнут коммунисты

В нынешнем году участники акции во Франции не отказались от шествия по улицам Парижа. Оно пройдёт от площади Республики до кладбища Пер Лашез — путь длиной примерно пять километров, рассказали NEWS.ru в оргкомитете «Бессмертный полк — Париж».

«На площади Республики проведём митинг, его организуют наш оргкомитет, координационный совет соотечественников, французское движение „За мир“ и французские коммунисты. Затем выдвигаемся колонной на кладбище, как это делали в доковидные времена. Возложим цветы к монументам героев Сопротивления, жертв нацизма, советских бойцов французского Сопротивления», — рассказали в оргкомитете.

Символика на акции будет преимущественно военного времени: флаги держав антигитлеровской коалиции, Знамя Победы. «Мы попросили участников придерживаться символики, которая нас объединяет, а не разъединяет», — уточнил представитель парижского оргкомитета.

Акция в Париже пройдёт 8 мая в 14 часов по местному времени — во Франции это выходной день. Организаторы рассчитывают, что соберётся несколько сотен человек, как и в прежние годы.

Фото: Доминик Бутен/РИА Новости Участники акции «Бессмертный полк» в Париже собирались в прежние годы. Традиция не будет нарушена и в этот раз

Англосаксы и прибалты все запретили

В нынешнем году «Бессмертный полк» традиционно подпал под запрет в США и Великобритании, а также во всех странах Балтии. Однако и там желающие почтить память предков-ветеранов находят лазейки. Например, многие провели шествия онлайн. К примеру, американский ветеран Второй мировой войны Альфред Корби выступил по видеосвязи, выразив единомышленникам благодарность за организацию памятной акции.

Из Эстонии ещё в феврале нынешнего года был выслан организатор «Бессмертного полка» в этой стране Сергей Чаулин. Власти посчитали, что он «годами разжигал национальную и политическую ненависть под знамёнами антифашистского движения». Общественника пригласили в полицию под предлогом возврата ему фотографий, изъятых на прошлогодней акции «Бессмертный полк», но на самом деле аннулировали его вид на жительство. Чаулин был вынужден уехать в Россию.

Организатор торжественных мероприятий в честь Дня Победы в Эстонии Андрей Гончаров подтвердил, что шествие «Бессмертного полка» в Таллине в этом году не состоится. Об этом сообщил в своём Telegram-канале депутат эстонского парламента Александр Чаплыгин. Литва также решила не отставать в этом вопросе от соседей.

Фото: Бессмертный полк Раньше «Бессмертные полки» проходили в Риге, но теперь они под запретом

В Латвии под запретом оказались даже цветы

Накануне майских праздников латвийский сейм утвердил закон, запрещающий проводить 9 мая любые общественные мероприятия, за исключением торжеств по случаю Дня Европы, учрежденного в честь создания Евросоюза. Под запретом оказались даже цветы — полиция не разрешила возлагать их к местам, где раньше стояли советские воинские памятники, снесенные в процессе «декоммунизации».

В прошлые годы «Бессмертный полк» собирал в различных латвийских городах около 200 тысяч человек, рассказал NEWS.ru один из организаторов шествия, руководитель педагогического центра «Эксперимент» Бронислав Зельцерман.

«Раньше шествие в Риге заканчивалось у мемориала воинам-освободителям в парке Победы. Ни мемориала, ни площади уже нет, а латвийские власти пугают русскоязычных людей депортацией», — рассказал Зельцерман.

«Бессмертный полк» добрался и до Азии

Во многих государствах Европы, Южной Америки и даже Азии местные власти выдают разрешение, хотя порой оно сопровождается запретами на символику. Как рассказали собеседники NEWS.ru в разных регионах, интерес к «Бессмертному полку» велик как среди русскоязычных граждан, так и местного населения.

В прошлом году шествия «Бессмертного полка» прошли почти в 90 странах мира. В Токио акция уже состоялась в пятницу, 5 мая, — правда, пока только на территории посольства России.