Политолог допустил перенос Дня Победы в Молдавии на 8 мая Политолог Мартынов: Молдавия перенесет День Победы на 8 мая, несмотря на критику

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Акция протеста у здания парламента Молдавии в Кишиневе против переименования и переноса празднования Дня Победы на 8 мая

Власти Молдавии не побоятся мнения общественности, если решат перенести День Победы на 8 мая, сказал в беседе с NEWS.ru политолог и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов. Он напомнил, что президент страны Майя Санду давно продвигает проевропейские инициативы.

Санду давно агитирует за европейский формат. Как известно, День Победы в Европе отмечают 8 мая, а 9-го — День Европы. Поэтому, исходя из тренда, который навязывают всей стране, власти будут настаивать на таком же варианте, — считает он.

При этом население Молдавии, которое ранее активно выступало против инициативы о переносе праздника, должно вспомнить, что само выбрало Санду в президенты, отметил эксперт.

Ранее Санду призвала граждан страны 9 мая выйти на главную площадь Кишинева, чтобы отметить День Европы. Однако это место уже было забронировано для проведения традиционного марша в честь Дня Победы. Председатель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович сообщил СМИ, что марш состоится в любом случае.

Летом 2023 года правительство Молдавии одобрило законопроект, предусматривающий перенос Дня Победы на 8 мая и его переименование в День поминовения и примирения. Парламент пока окончательно не утвердил эту инициативу, которая была крайне негативно воспринята обществом.