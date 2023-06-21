В Молдавии отменят привычное празднование Дня Победы Правительство Молдавии одобрило перенос празднования Дня Победы на 8 мая

Фото: Israel Fuguemann/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители Молдавии чтут День Победы

Правительство Молдавии одобрило законопроект об отмене празднования 9 мая Дня Победы, передает ТАСС. Руководство страны согласилось перенести праздник на 8 мая и назвать его Днем памяти и примирения в честь павших во время Второй мировой войны.

Проект получил положительную оценку правительства, — заявил премьер Дорин Речан на заседании кабмина.

Инициатива правящей партии перенести День Победы встретила сопротивление ряда граждан, они выходили на улицы с протестами.

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29 мая Верховная рада Украины поддержала законопроект президента страны Владимира Зеленского, устанавливающий Днем памяти и победы над нацизмом 8 мая. Этой же инициативой отменяется празднование 9 Мая как Дня Победы — теперь будет отмечаться День Европы.

8 мая Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране объявляется Днем Европы вместо Дня Победы. В заявлении президента говорится, что День Европы будет отмечаться ежегодно и будет посвящен историческому единству всех европейцев, которые уничтожили нацизм.

Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для многих украинцев День Победы остается священным. Представитель Кремля подчеркнул, что в стране проживает множество ветеранов, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, и они не отрекутся от праздника.