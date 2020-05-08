Tesla возобновит работу завода в США вопреки запрету властей

https://static.news.ru/photo/bc0880d8-9281-11ea-bb83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mark Avery/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская компания Tesla объявила о возобновлении работы на заводе в Калифорнии, несмотря на запрет администрации округа. Производство на нём было остановлено ещё 23 марта из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

7 мая губернатор штата Гевин Ньюсом разрешил ряду предприятий возобновить работу. Но против выступили санитарные власти округа Аламида, где расположен завод. Глава Tesla Илон Маск подчеркнул, что намерен подать в суд против администрации округа.

Учитывая недавние рекомендации губернатора, которые подтверждаются наукой и достоверными медицинскими данными, и то, что производство транспортных средств отнесено властями штатов и федеральным правительством к важнейшей инфраструктуре <...>, Tesla начала процесс возобновления деятельности, — говорится в заявлении компании.

Ранее, как писал NEWS.ru, Илон Маск пригрозил перевезти штаб-квартиру компании Tesla из Калифорнии в Неваду или Техас и закрыть производство в калифорнийском городе Фримонт. Недовольство предпринимателя вызвало решение властей округа Аламида, где расположен Фримонт, отказать Tesla в открытии автоматизированной линии сборки.