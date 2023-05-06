HIMARS на Украине стали бить мимо целей: новости СВО на утро 6 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Ракеты HIMARS, поставляемые Украине Соединенными Штатами, стали все чаще бить мимо целей. Причиной оказалась возросшая эффективность работы российских систем радиоэлектронной борьбы в создании помех. По данным американских журналистов, на Западе военные пытаются выработать меры преодоления российской защиты и разрабатывают новое программное обеспечение.

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала сообщение бизнесмена Евгения Пригожина о том, что подразделения ЧВК «Вагнер» располагают возможностями для продвижения в Артемовске. По его словам, 5 мая подразделениям удалось продвинуться на 170 метров, несмотря на тяжелый снарядный голод. Пригожин, говоривший, что «Вагнер» уйдет из Артемовска 10 мая, подчеркнул, что до исхода дня 9 мая у его подразделений еще имеются остатки возможностей продвигаться в городе.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов заменить ЧВК «Вагнер» в Артемовске силами спецназа «Ахмат». По его словам, «это вопрос нескольких часов». Но при этом глава Чечни указал, что ему бы хотелось забрать оставшиеся «два километра» города не ценой жизни бойцов, а в результате взаимопонимания, поддержки и решительности командования выполнить приказ верховного главнокомандующего.

Фото: chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий считает, что контрнаступление украинских войск в Запорожской области произойдет в ближайшие дни или часы. По его словам, об этом свидетельствует скопление больших сил у линии боевого соприкосновения. Балицкий указал, что все зеленые насаждения и посадки забиты украинской техникой и личным составом, что сигнализирует о скорой готовности ВСУ к наступлению. Врио губернатора назвал ситуацию напряженной, но заверил, что подготовка к наступлению украинских войск продолжается.

Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подчеркнул, что Киев перебросил на линию фронта в Запорожскую область бронетехнику. Ее спрятали в овощехранилищах в Ореховском и Гуляйпольском районах на подконтрольной ВСУ части области, пояснил общественник. Он добавил, что на передовую ВСУ выставили многотысячную группировку войск. По его мнению, ситуация в регионе сложилась напряженная, однако паники среди населения не наблюдается.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Власти Запорожской области решили вывезти население из приграничных с передовой территорий. Предоставить жителям Запорожской области места для размещения готовы Крым и Ростов-на-Дону, сообщил Владимир Рогов. Данные регионы первыми откликнулись на решение властей Запорожской области, отметил он. Власти региона хотят переселить из прифронтовых населенных пунктов в южные районы области до 70 тысяч человек. В пятницу, 5 мая, власти начали перемещать людей, которые решили покинуть регион.

Евросоюз утвердил выделение €1 млрд из Европейского фонда мира на закупку 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и ракет для Украины. Выделяемые средства можно использовать только для закупок у оборонных предприятий в странах ЕС и Норвегии, контракты должны быть заключены не позднее 30 сентября 2023 года.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об улучшении позиции российских войск на Марьинском, Авдеевском и Дзержинском направлениях. Также он пообещал новые сюрпризы для украинских военных, которые должны последовать в скором времени. Что это будет, Пушилин расшифровывать не стал.

Размер денежного довольствия, выплачиваемого военнослужащим-контрактникам, задействованным в зоне СВО, составляет не менее 200 тысяч рублей. Такие данные опубликовало Министерство обороны РФ. В зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет выплаты составляют от 204 тысяч рублей в месяц. Единовременно — 195 тысяч рублей (при заключении контракта на срок от года и более), говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, в частности, что минимальное довольствие заместителя командира взвода — командира отделения составляет 242 тысячи рублей в месяц, а довольствие старших саперов и старших водителей-электриков составляет 216 тысяч рублей и выше. Стрелкам полагается не менее 204 тысяч рублей, а старшим телефонистам — не менее 219 тысяч рублей в месяц.

Фото: Министерство обороны РФ

Telegram-канал Mash сообщил, что украинские диверсанты в составе не менее 20 человек попытались прорваться на территорию Брянской области через приграничный Стародубский район. Канал утверждает, что рядом с селом Демьянки их встретили бойцы ВС РФ и начался бой, диверсантов прогнали. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Военный блогер Алексей Живов считает, что украинская сторона готовит провокации ко Дню Победы, поэтому россиянам в эти дни необходимо быть крайне бдительными. По его мнению, ВСУ планируют принести России к 9 мая «неприятные военные сюрпризы», а также провести различные диверсионные акты. Он уточнил, что в данный момент на Запорожском направлении располагается 50-тысячная украинская группировка, которая занимается разведкой боем. Также фиксируется резкий рост атак беспилотников по позициям ВС РФ и диверсий, в том числе на освобожденных территориях.