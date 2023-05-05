Военный блогер рассказал, когда стоит ждать провокаций ВСУ Военный эксперт Живов предрек «неприятные сюрпризы» от ВСУ к 9 мая

Украинская сторона готовит провокации ко Дню Победы, поэтому россиянам в эти дни необходимо быть крайне бдительными, заявил военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1». По его мнению, ВСУ планируют принести России к 9 Мая «неприятные военные сюрпризы», а также провести различные диверсионные акты.

Мы ждем к 9 мая массовое наступление украинских нацистов по разным фронтам, в первую очередь, это будут Запорожье и Херсон, — считает эксперт.

Он уточнил, что в данный момент на Запорожском направлении располагается 50-тысячная украинская группировка, которая занимается разведкой боем. Также фиксируется резкий рост атак беспилотников по позициям ВС РФ и диверсий, в том числе на освобожденных территориях.

Живов призвал жителей России быть предельно бдительными и сообщать о подозрительных случаях в ФСБ, так как именно за счет бдительности населения можно предотвратить большинство терактов и диверсий.

Именно к 9 мая они постараются принести нам максимальное количество вреда. Атака Кремля, которая произошла несколько дней назад, тому явное подтверждение, — подчеркнул блогер.

Между тем в России отменили шествия «Бессмертного полка» и первомайские демонстрации, объяснив это соображениями безопасности. Руководители приграничных областей объявили и об отмене парадов в День Победы. При этом военные эксперты не советуют россиянам опасаться терактов во время празднования 9 Мая.