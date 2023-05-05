День Победы в 2023 году: бояться ли терактов 9 Мая, что говорят эксперты Главы регионов отменяют парады Победы и другие мероприятия по соображениям безопасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2023 году в России отменили шествия «Бессмертного полка» и первомайские демонстрации, объяснив это соображениями безопасности. Руководители приграничных областей объявили и об отмене парадов в День Победы. NEWS.ru разбирался, стоит ли россиянам опасаться терактов во время празднования 9 Мая.

Как власти реагируют на возможные угрозы

Высокий — «желтый» — уровень террористической угрозы ввели в Курской, Белгородской, отдельных районах Воронежской области, Краснодарского края и Крыма в апреле 2022 года. Он неоднократно продлевался: согласно указу президента 2012 года, такой режим не мог устанавливаться более чем на 15 дней. В январе Владимир Путин изменил указ и упразднил пункт о сроках действия режима террористической опасности, теперь он может действовать бессрочно и отменяться отдельным постановлением.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

3 мая стало известно о попытке атаки беспилотников на Кремль. Случившееся назвали «спланированной террористической акцией и покушением на президента России» накануне Дня Победы и парада 9 Мая. Однако отказываться от проведения парада власти не собираются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы отдаем себе отчет, что киевский режим, который стоит за целым рядом таких терактов, планирует и дальше свою линию проводить. Все наши спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности. СВО направлена на то, чтобы в корне исключить угрозу для нашей страны», — сказал он.

Будут ли теракты 9 Мая в России

Президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов уверен, что организаторам диверсий «более интересно» пытаться провести террористические акты в знаменательные даты. Это, по его мнению, наиболее выгодно для злоумышленников в плане имиджа.

Эксперт также добавляет, что «волна диверсионных актов», возможно, является частью украинского контрнаступления, перспектива которого активно обсуждается с начала года и особенно в последнее время.

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

При этом, говорит Филатов, простым людям опасаться диверсий не нужно: украинская сторона старается «наносить удары по местам, связанным с вооруженными силами».

«Видно, что противник старается наносить удары по инфраструктуре и по местам, именно связанным с вооружёнными силами, с военно-промышленным комплексом, с путями доставки материалов, вооружения, снаряжения для вооружённых сил, то есть по крайней мере пока целями украинских спецслужб не являются гражданские места, скопление граждан, какие-то общие празднования, поэтому паниковать не надо. <...> Я думаю, что нам не стоит ожидать таких крупных терактов, какие были, например, в 1995-м в Будённовске, в 2002-м — в Москве и в 2004-м — в Беслане. Но вот какие-то вылазки, террористические подрывы железнодорожных путей и линий электропередачи, складов с вооружением — это возможно», — утверждает он.

Фото: t.me/vvgladkov Военнослужащие в Белгородской области

По мнению эксперта, в больших городах не стоит ничего бояться, а вот в приграничных с Украиной областях целесообразно организовать отряды территориальной самообороны, чтобы местные жители могли самостоятельно защитить себя в случае нападения.

«В приграничных районах из местных надо организовывать некие отряды территориальной самообороны. Давать какой-то статус, обязательно оружие, чтобы они при встрече с диверсантами могли по крайней мере за свою жизнь постоять», — полагает он.

Где возможны провокации 9 Мая

В апреле организаторы отменили традиционные шествия «Бессмертного полка». Сначала об отмене мероприятий заявляли только в граничащих с Украиной областях, однако 18 апреля сопредседатель центрального штаба общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева сообщила, что в 2023 году традиционное шествие 9 Мая не состоится.

«„Бессмертный полк“ в этом году в целях безопасности пройдет в других форматах. Мы предлагаем почтить память своих героев в течение всего дня», — заявила она.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Помимо шествий «Бессмертного полка» в Москве и Екатеринбурге были отменены первомайские демонстрации. Кроме того, в некоторых регионах решили отказаться от проведения парада Победы. Торжественное мероприятие не состоится в Орловской, Белгородской, Курской, Липецкой областях, в Крыму, Краснодарском крае, в Ханты-Мансийском автономном округе. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отмену парада объяснил возможными провокациями.

«Мы вынужденно отменяем парады Победы 9 Мая в Липецке и Ельце. Силовые ведомства располагают информацией о возможных провокациях в День Победы в ходе проведения в регионах массовых торжественных и мемориальных мероприятий», — написал он.

На момент публикации МВД и Росгвардия не ответили на запрос NEWS.ru об усилении мер безопасности и ожидаемых угрозах в период празднования Дня Победы.

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