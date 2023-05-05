ЕС закупит для Украины ракет и снарядов на миллиард евро Совет ЕС одобрил выделение €1 млрд из Еврофонда на ракеты и снаряды для Украины

Фото: US Army

Евросоюз утвердил выделение €1 млрд из Европейского фонда мира на закупку 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и ракет для Украины, сообщили на сайте Совета ЕС. Выделяемые средства можно использовать только для закупок у оборонных предприятий в странах ЕС и Норвегии, контракты должны быть заключены не позднее 30 сентября 2023 года.

Сегодняшнее решение — еще один важный шаг к наращиванию поставок боеприпасов на Украину. ВСУ необходимо значительное количество снарядов для защиты украинского народа и территории. Они нужны им как можно скорее. Вместе с предыдущим решением срочно поставить боеприпасы из имеющихся запасов, ЕС уже выделил на это €2 млрд, доведя общую военную помощь ЕС Украине до €5,6 млрд евро, — заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В 2022 году за счет средств из Европейского фонда мира странам ЕС компенсировали в среднем 40% стоимости оружия и боеприпасов, которые были поставлены на Украину.

Ранее немецкое издание Die Welt сообщило со ссылкой на источник в военных кругах ЕС, что Брюссель может не успеть отправить Украине боеприпасы в обещанных объемах. Планировалось, что в течение года 17 стран ЕС и Норвегия поставят Киеву миллион гранат калибра 155 мм.