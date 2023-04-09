Die Welt: ЕС может не поставить Украине боеприпасы в обещанных объемах

Фото: US Army

Поставка вооружения на Украину

Страны Евросоюза могут не успеть отправить Украине боеприпасы, заявленные в списке военной помощи, сообщил немецкому изданию Die Welt представитель в военных кругах ЕС. Отмечается, что в ЕС согласны, что время в решении военного конфликта имеет решающее значение, но послы стран ЕС в Брюсселе так и не смогли прийти к единому консенсусу относительно времени поставок.

17 стран ЕС и Норвегия хотят поставить Украине 1 млн гранат калибра 155 мм в течение следующих 12 месяцев. Также готовятся поставки гаубиц артиллерийским частям, которые с конца прошлого года ведут позиционную войну с российскими войсками. План был объявлен в Брюсселе две недели назад, но до сих пор мало что произошло.

5 апреля США заявили, что рассчитывают доставить танки M1A1 Abrams на Украину до конца 2023 года. При этом подготовка украинских военнослужащих к применению машин в бою еще не началась. В Пентагоне до этого поясняли, что решили передать Киеву более старую версию танков, чтобы ускорить их поставку к территории военных действий. Прежде в США неоднократно указывали на наличие сложностей с доставкой Abrams, их обеспечением топливом, ремонтом и поддержкой.