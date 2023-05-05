Пушилин сообщил об улучшении позиций российских военных Пушилин: ВС РФ улучшили позиции на Марьинском, Авдеевском и Дзержинском направлениях

Фото: Министерство обороны РФ

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об улучшении позиции российских войск на Марьинском, Авдеевском и Дзержинском направлениях. Также он пообещал новые сюрпризы для украинских военных, которые должны последовать в скором времени. Соответствующую информацию чиновник разместил в личном Telegram-канале.

Пока 1-й армейский корпус ДНР РФ продолжает двигаться вперед. Улучшение позиций на Марьинском, Авдеевском, Дзержинском направлениях, — написал Пушилин.

Он добавил, что в скором времени противника ждут «сюрпризы — 300%». Что это будет, Пушилин расшифровывать не стал.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска. Военные продолжают бои в западной части города. Подразделения ВДВ пресекают попытки противника контратаковать с флангов.

Бои за Артемовск идут с августа прошлого года. Уже в октябре Денис Пушилин сообщал, что ВСУ отступают. В конце ноября он предрекал скорое окружение города.