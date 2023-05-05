Минобороны раскрыло данные о зарплатах военных в зоне СВО Минобороны РФ: зарплата участников спецоперации составляет не менее 200 тыс. руб в месяц

Фото: Министерство обороны РФ

Размер денежного довольствия, выплачиваемого военнослужащим-контрактникам, задействованным в зоне специальной военной операции (СВО), составляет не менее 200 тысяч рублей. Такие данные опубликованы в Telegram-канале Министерства обороны РФ. Там указано, что это минимальная ставка.

Рассказываем о денежном довольствии военнослужащих по контракту в зоне специальной военной операции. В зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет — от 204 тыс. рублей в месяц. Единовременно 195 тыс. рублей (при заключении контракта на срок от года и более), - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, в частности, что минимальное довольствие заместителя командира взвода - командира отделения составляет 242 тысячи рублей в месяц, а, например, инструктор штаба и начальник радиостанции командно-штабной машины получают от 226 тысяч рублей ежемесячно.

Довольствие старших саперов и старших водителей-электриков составляет 216 тысяч рублей и выше, гранатометчики, водители, повара и пулеметчики получают от 211 тысяч рублей ежемесячно. Стрелкам полагается не менее 204 тысяч рублей, а старшим телефонистам - не менее 219 тысяч рублей в месяц.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Турчака полностью уравнять, в том числе и в части дохода, всех участников спецоперации — и мобилизованных добровольцев, и контрактников. Глава государства отметил, что необходимо обеспечить равные условия для всех, кто с оружием в руках защищает Родину