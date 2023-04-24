Путин поддержал предложение Турчака по выплатам военнослужащим Путин поддержал предложение Турчака выровнять денежное довольствие участвующих в СВО военных

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Турчака полностью уравнять, в том числе и в части дохода, всех участников спецоперации — и мобилизованных добровольцев, и контрактников. Глава государства отметил, что необходимо обеспечить равные условия для всех, кто с оружием в руках защищает Родину, передает РИА Новости.

Турчак заявил на встрече с президентом, что денежное довольствие бойцов на передовой практически выровнялось, на что Путин ответил: «Не совсем».

Сенатор согласился с главой государства и пояснил, что остаются диспропорции между выплатами «контрактникам и добровольцам». По словам Турчака, мобилизованный доброволец получает 195 тысяч рублей, где бы он ни находился, а контрактник — только если находится на передовой. Первый зампред Совфеда предложил уравнять «положение всех участников спецоперации».

Так и надо сделать, — ответил Путин.

Турчак также предложил Путину установить на федеральном уровне 1 июля в качестве Дня ветерана боевых действий. По его словам, это окажет бойцам дополнительную моральную поддержу.

Ранее Турчак заявил, что все участники военной операции на Украине, включая мобилизованных и добровольцев, смогут бесплатно отправлять письма домой. Он отметил, что теперь можно бесплатно отправлять небольшие посылки.