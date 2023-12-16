Депутат ЕП назвал безумием слова Столтенберга об украинском конфликте

Фото: Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Безумием назвал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о причинах конфликта на Украине депутат Европарламента Мик Уоллес. По его словам, миллиарды Евросоюза были потрачены на удовлетворение геополитических интересов США.

США и ЕС не хотели, чтобы конфликт заканчивался, а генсек НАТО Столтенберг хвастался тем, что они его спровоцировали. <...> Для чего это? Чтобы удовлетворить геополитические интересы США? Безумие... — написал Уоллес в социальной сети Twitter (X).

Он также указал, что в результате конфликт привел к разрушению Украины. До этого он отмечал, что Запад вложил в конфликт значительные средства и сделал Киев своим заложником, загнав в «колониальную ловушку».

Ранее Йенс Стотенберг в интервью немецкому телеканалу Das Erste заявил, что положение Украины может стать еще хуже из-за недостаточной помощи со стороны западных стран. Он признал, что членам Североатлантического альянса не удалось удовлетворить возросший спрос на боеприпасы. По его словам, Украина сейчас находится в «критической ситуации», а вопрос интервьюера, как ВСУ нужно действовать в сложившихся условиях, он переадресовал военному руководству этой страны.

До этого Столтенберг назвал ситуацию в зоне конфликта на Украине сложной. По его словам, в настоящее время там продолжаются интенсивные бои, что создает необходимость в продолжении поддержки Киева. Кроме того, он выразил желание обсудить текущую обстановку с министрами обороны стран Евросоюза.