Что за цель поразили ВСУ на расстоянии 700 км: каким «дальнобойным оружием»

Фото: US Army/Digital/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ применили «дальнобойное оружие» и поразили цель на расстоянии 700 км. При этом он не уточнил, о чем именно идет речь. Про какое вооружение мог говорить украинский лидер?

«Минстратегпром [докладывал] о собственном производстве. Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах!» — написал Зеленский в авторском Telegram-канале.

Про какое «дальнобойное оружие» мог говорить Зеленский

По мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, украинский президент имел в виду переделанные ракеты С-200.

«Когда Зеленский говорил об успешном применении украинского дальнобойного оружия по цели в 700 километров, я полагаю, что он имел в виду переделанные ракеты С-200, которые в последнее время атакуют территорию ДНР. Если же речь шла о Пскове, то хочу отметить, что политики Украины много говорят того, чего на самом деле нет. Многие специалисты приходят к выводу, что налет на аэропорт Пскова был осуществлен с нейтральной территории Атлантического моря и там использовалось не украинское оружие», — сказал он NEWS.ru.

По мнению авторов Telegram-канала Readovka, украинский лидер «намекнул» именно на атаку аэродрома в Псковской области, которая произошла в ночь на 30 августа.

«Зеленский на селекторном совещании заявил о применении Киевом некоего дальнобойного оружия „по цели в 700 км“. Что это была за цель, он так и не уточнил. Судя по всему, глава Незалежной так „намекнул“ на недавнюю атаку киевскими БПЛА аэродрома под Псковом, который как раз и находится на расстоянии в 700 км от украинской границы», — пишут в материале.

По информации Readovka, «дальнобойным оружием» ВСУ является беспилотник «Бобер», декларируемая дальность полета которого составляет 800 км, а после модификации может достигать и 1000 км.

«Очевидно, что Киев все еще не готов взять на себя ответственность за эту террористическую атаку по территории России и поэтому использует язык намеков и недомолвок», — отметили авторы канала.

Фото: Volodymyr Trasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что случилось в Пскове 30 августа

В результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины 30 августа в аэропорту Пскова были повреждены четыре самолета ИЛ-76. По предварительным данным, для атаки ВСУ задействовали свыше десяти дронов. В связи с этим российские авиакомпании «Азимут» и «Икар» приняли решение об отмене шести рейсов, следовавших из этой воздушной гавани.

Утром в Росавиации заявили, что аэропорт Пскова возобновил работу в полном объеме. С 31 августа все службы воздушной гавани заработали в штатном режиме.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников также сообщил, что последствия атаки украинских беспилотников на аэропорт Пскова были устранены. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, объекты гражданской инфраструктуры не повреждены. Другой ущерб в настоящее время оценивается специалистами.

Как еще украинские БПЛА пытались атаковать территорию РФ

Сегодня, 31 августа, украинский БПЛА был уничтожен над территорией Брянской области дежурными средствами ПВО, сообщили в Минобороны РФ. Это произошло около 12:00 по местному времени.

Минобороны ранее объявило об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата в Воскресенском районе Подмосковья. Дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны. В ведомстве назвали случившееся «попыткой совершения террористической атаки со стороны Киева».

В МО РФ 30 августа заявили о попытке ВСУ атаковать Брянскую область с использованием украинских беспилотников самолетного типа. В ведомстве подчеркнули, что Киев направил крылатую ракету в Крым. Попытки совершения террористических атак были успешно пресечены, дрон и ракету сбили средствами ПВО, добавили в Минобороны.

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