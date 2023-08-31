ДРГ пыталась перейти границу под Брянском: как ВСУ атакуют РФ 31 августа ВСУ попытались атаковать Брянскую область с помощью беспилотников, а в Крым направили крылатую ракету

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

Оружие, изъятое сотрудниками ФСБ РФ и Росгвардии у украинской диверсионно-террористической группы, состоящей из кадровых сотрудников службы безопасности Украины в Навельском районе Брянской области

Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Министерство обороны России заявило о сбитии украинского дрона в Московской области. Также ВСУ попытались атаковать Брянскую область с помощью беспилотников, а в Крым направили крылатую ракету. За сутки украинские военные 78 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Сотрудники ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией разгромили украинских диверсантов и предотвратили серию терактов в Брянской области. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что известно о сбитом дроне под Москвой

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в Воскресенском районе Подмосковья сбит беспилотник, летевший в направлении столицы. По его словам, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте инцидента работают экстренные службы. Минобороны РФ заявило, что дрон ВСУ был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Из-за атаки украинского беспилотника столичные аэропорты были закрыты на прилет и вылет рейсов. Сейчас Внуково и Домодедово работают в штатном режиме.

Фото: shutterstock.com

Где еще сбили беспилотники ВСУ

Минобороны РФ заявило, что вечером 30 августа ВСУ попытались атаковать Брянскую область с помощью двух беспилотников. Оба были уничтожены дежурными средствами ПВО. Кроме того, по данным ведомства, украинские военные направили крылатую ракету в Крым, которая была уничтожена дежурными средствами ПВО. Информация о пострадавших и разрушениях не сообщается. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что осколки сбитой ракеты повредили линию электропередачи. Авария была устранена.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что вечером 30 августа силами ПВО были сбиты два беспилотника ВСУ над Брянским районом. По его словам, в результате налета дронов ВСУ пострадавших и разрушений нет.

Позднее Богомаз сообщил, что утром 31 августа над Брянском сбили три беспилотника самолетного типа. Дроны были ликвидированы силами Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина.

Как ВСУ обстреляли ДНР

В Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что за минувшие сутки ВСУ 78 раз атаковали территорию республики. В результате обстрела погиб местный житель в населенном пункте Землянки. По данным СЦКК, ранения различной степени тяжести получили 15 человек в Петровском, Кировском районах Донецка, Светлодарске, Калининском районе Горловки, в том числе двое детей 2011, 2006 годов рождения.

Кроме того, повреждения получили 27 домов в Ворошиловском, Киевском, Кировском, Петровском, Буденновском и других районах Донецка. Также пострадали 11 объектов гражданской инфраструктуры. Всего ВСУ выпустили 247 снарядов.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Где ликвидировали украинских диверсантов

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии успешно разгромили группу украинских диверсантов в Невельском районе Брянской области, которые планировали совершить террористические акты на территории Брянской области. По данным ведомств, группа состояла из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих украинской разведки, а также Службы специальных операций. Предполагается, что их целями являлись объекты энергетической и военной инфраструктуры.

По данным ФСБ, сотрудники российских силовых ведомств вступили с диверсантами в бой. В результате были ликвидированы двое диверсантов, пятеро украинцев задержаны. В ходе обыска у них обнаружили автоматы западного производства с приборами для бесшумной стрельбы, взрывные устройства, а также гранаты и приборы ночного видения. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.

Что известно об обстрелах Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили девять артиллерийских снарядов по селу Щетиновка. По его словам, село Солнцевка украинские военные атаковали с помощью дрона-камикадзе. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет. В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старого — установлено восемь прилетов. Обошлось без последствий.

Гладков заявил, что в Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено пять минометных снарядов, по окраине хутора Байрак — девять минометных снарядов, по окраине села Сподарюшино — 20. Пострадавших нет. В результате обстрела в Сподарюшино была повреждена линия электропередачи, на данный момент она восстановлена. На территории Безыменского сельского поселения дрон-камикадзе ВСУ частично повредил недействующий объект инфраструктуры. Никто не пострадал.

«В Шебекинском городском округе из ствольной артиллерии и миномета обстреляли село Новая Таволжанка — зафиксированы один артиллерийский и 18 минометных снарядов. Пострадавших нет. Осколками снарядов была повреждена линия электропередачи. Сейчас подача света в дома жителей восстановлена», — написал Гладков.

Губернатор рассказал, что по хутору Панкову и селу Шамино выпущено по два минометных снаряда, по поселку Ленинскому — два артиллерийских снаряда. Обошлось без пострадавших и разрушений. Над поселком Маслова Пристань сработала система ПВО. В результате в одном частном доме повреждена кровля.

Читайте также:

Байден бросит Киев после выборов: новости СВО на утро 31 августа

Российские войска отбили атаку «Азова» на Краснолиманском направлении

Шесть украинских пилотов погибли на Артемовском направлении