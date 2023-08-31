Российские войска отбили атаку «Азова» на Краснолиманском направлении

Фото: МО Украины

Подразделения российской группировки «Центр» успешно отразили нападение штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая бригаду «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), на Краснолиманском направлении, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука. По его словам, было уничтожено более 60 украинских военных.

В районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнём артиллерии отражены атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, а также 12-й бригады специального назначения «Азов», — сказал Александр Савчук.

Кроме того, были уничтожены боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и два пикапа. Также два беспилотных летательных аппарата «Лелека-100» были сбиты.

Савчук добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы были обнаружены и подавлены около 30 артиллерийских позиций ВСУ и была уничтожена гаубица «Мста-Б» вместе с боевым расчетом.

Военный корреспондент Евгений Поддубный в июле сообщал, что российские силы ликвидировали двух участников батальона «Азов» в зоне проведения спецоперации. Речь идет о Давиде Гасимове и Игоре Андрухове. Первый был замечен в Буче, а второй участвовал в боях за Донецкий аэропорт, уточнил военкор.