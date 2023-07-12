В зоне СВО ликвидировали двух боевиков «Азова» Военкор Поддубный: в зоне СВО ликвидировали двух боевиков «Азова»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил в своем Telegram-канале, что в зоне проведения военной операции на Украине ликвидировали двоих боевиков националистического полка «Азов» (признан в РФ террористической организацией, деятельность запрещена). По его словам, речь идет о Давиде Гасимове и Игоре Андрухове.

Как пишет военкор, последний воевал против республик Донбасса с 2014 года, а также был замечен в боях за Донецкий аэропорт. О Гасимове известно, что он «был замечен в Буче». Иных подробностей Поддубный не раскрыл.

8 июля на Украину из Турции вернулись командиры полка «Азов», о чем сообщил президент страны Владимир Зеленский. Они сдались военным РФ во время осады «Азовстали» в Мариуполе, после чего их обменяли на пленных россиян и бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука. Среди вернувшихся — Денис Прокопенко, Святослав Паламырь, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега. Согласно условиям обмена, «азовцы» должны были оставаться в Турции до окончания боевых действий.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что передача турецким руководством Украине командиров «Азова» свидетельствует о том, что Турция превращается в недружественную для России страну. Он также отметил, что Анкара выступила за ускоренное принятие Киева в НАТО и строительство завода ударных беспилотников на территории страны.