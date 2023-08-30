Шесть украинских пилотов погибли на Артемовском направлении

Фото: МО Украины

Шесть украинских пилотов погибли на Артемовском направлении, рассказал «Страна.ua» представитель 18-й отдельной бригады армейской авиации в составе ВСУ Евгений Ракита. Он отметил, что все погибшие имели офицерские звания.

Вчера на Артемовском направлении при выполнении боевого задания погибли шесть пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского, — сказал Ракита.

Военный корреспондент Евгений Поддубный до этого сообщил, что российские военные уничтожили в зоне спецоперации члена украинского отряда «Гонор», входящего в состав нацбатальона «Волки Да Винчи», Константина Фощанко. Он уточнил, что националист был ликвидирован в ходе боев на Купянском направлении.

Ранее сообщалось, что нацбат «Волки Да Винчи» понес большие потери в ходе боев за Артемовск. Бойцы нацбата проходили обучение в США и Германии. Когда началась российская спецоперация на Украине, «Волки Да Винчи» базировались в Донбассе.

Кроме того, стало известно об уничтожении украинского снайпера Владимира Горука на Запорожском направлении. В начале августа российские военные ликвидировали девушку-снайпера ВСУ Дарью Филипьеву с позывным Молния на Сватовском направлении.

В январе 2023 года главком ВСУ Валерий Залужный вручил ей «Стальной крест». Бойцы украинской армии получают этот знак исключительно за «выполнение боевых задач во время проведения операций». Он внешне напоминает медаль нацистской Германии «Железный крест».