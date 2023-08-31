Минобороны рассказало об уничтожении БПЛА над Брянской областью

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Украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области дежурными средствами ПВО, сообщили в Минобороны РФ. По данным МО, это произошло около 12 часов дня 31 августа.

Около 12:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — указано в сообщении.

Губернатор области Александр Богомаз отмечал, что над Брянском сбили три БПЛА. Он добавил, что дроны были сбиты сотрудниками Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина.

Минобороны ранее объявило об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата в Воскресенском районе Подмосковья. Дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны. В ведомстве назвали случившееся попыткой совершения террористической атаки со стороны Киева. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Каких-либо разрушений в результате падения беспилотника не зафиксировано.

До этого в МО РФ заявили о попытке атаковать Брянскую область с использованием украинских беспилотников самолетного типа. В ведомстве также подчеркнули, что Киев направил крылатую ракету в Крым. Попытки совершения террористических атак были успешно пресечены, дрон и ракета были сбиты средствами ПВО. По словам советника главы Республики Крым Олега Крючкова, осколками сбитой ракеты была повреждена линия электропередачи.