Что за американец Дмитрий Саймс вел выступление Путина на ПМЭФ-2023 Российско-американский политолог был модератором выступления президента Владимира Путина

Фото: Фотобанк «Росконгресс»

Дмитрий Саймс

Пленарную сессию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня, на которой выступил президент РФ Владимир Путин, модерировал российско-американский политолог и историк Дмитрий Саймс. Что известно о нем — в материале NEWS.ru.

Кто такой Дмитрий Саймс

Дмитрий Константинович Саймс (урожденный Симис) родился в Москве в 1947 году. Вырос в семье известных юристов Константина Симиса и Дины Каминской, занимавшихся правозащитной деятельностью в СССР в 1960–1970-х годах. Дина Каминская защищала советских диссидентов Владимира Буковского, Александра Гинзбурга, Юрия Галанскова, Ларису Богораз, Илью Габая и других. Дед Саймса по материнской линии до 1937 года возглавлял Промышленный банк СССР — через него финансировалось практически всё строительство в Советском Союзе. После эмиграции в США в 1977 году родители Саймса продолжили заниматься правозащитной деятельностью.

Дмитрия Саймса дважды отчисляли из МГУ. С истфака — за спор с преподавателем об оценке трудов Ленина, с биолого-почвенного, куда он поступил позже, — за антисоветские высказывания.

Фото: Виталий Белоусов Дмитрий Саймс

С 1967 по 1973 год Саймс работал в Институте мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО), был замсекретаря комитета комсомола. В 1973 году он вместе с женой эмигрировал в США.

Какую карьеру построил Саймс в США

В США молодой советский эмигрант сменил фамилию Симис на Саймс и получил работу в Центре стратегических и международных исследований (CSIS, Center for Strategic and International Studies) — мощной аналитической организации, занимавшейся вопросами внешней политики.

CSIS стал для Саймса лишь первой ступенькой в карьере. Потом он руководил Центром по российским и евроазиатским программам в Фонде Карнеги. Был профессором Университета Джона Хопкинса, Колумбийского и Калифорнийского университетов. А также советником экс-президента США Ричарда Никсона по внешней политике. Это случилось уже после президентства Никсона, в последние годы его жизни, когда бывший американский лидер много ездил по миру и занимался политикой в качестве хобби.

После работы с Никсоном Саймс возглавил созданный в 1994 году Центр национальных интересов (CFTNI, «Никсоновский центр»). Главная задача Центра — помочь «голосу политического реализма во внешней политике США». Сейчас он по-прежнему входит в совет директоров CFTNI, его имя на сайте организации находится в одном ряду с почетным председателем Центра Генри Киссинджером и другими известными политологами. Эта же организация выпускает журнал The National Interest, где Саймс выступает почетным президентом.

Консультировал ли он Трампа

Дмитрий Саймс ведет то-шоу «Большая игра» на Первом канале вместе с зампредом комитета Госдумы РФ по международным делам Вячеславом Никоновым. Политолог часто принимает участие в российско-американских переговорах.

Например, 27 апреля 2016 года кандидат в президенты США Дональд Трамп встречался в отеле Mayflower в Вашингтоне с послом РФ в Соединенных Штатах Сергеем Кисляком, на этой встрече присутствовал Саймс. Трамп по приглашению журнала The National Interest тогда выступил с речью, в которой призвал улучшить отношения между Вашингтоном и Москвой.

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press Дональд Трамп

Летом 2022 года Саймс присутствовал на неформальной встрече посла РФ в США Анатолия Антонова с бывшим спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом, который обладает влиянием в американском истеблишменте.

В докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера, расследовавшего «российское вмешательство» в президентские выборы в 2016 году, имя Саймса упоминается более 100 раз. В докладе Саймс описан как «высокий бородатый русский эмигрант с гулким голосом». «Хотя штаб Трампа никогда не называл Саймса советником, он консультировал команду, особенно в отношении России», — подчеркивается в документе.

В 2016 году журнал Politico писал, что бывшие чиновники США отзывались о Саймсе как о проницательном переговорщике, посвятившем себя снятию напряженности между Россией и США, либо как об «адвокате Кремля, который скрывает свои истинные цели». В той же статье есть ссылка на слова почетного президента Совета по международным отношениям, бывшего высокопоставленного сотрудника Минобороны и Госдепа Лесли Гелба. Знакомый с Саймсом с 1970-х годов, он заявил, что «свод работ Саймса опровергает тех, кто изображает его секретным российским агентом». Еще один эксперт издания назвал Дмитрия Саймса «абсолютным реалистом, работающим только на себя».

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